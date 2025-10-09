Zakończyła się XX Jubileuszowa Konferencja „Współczesne Oblicza Bezpieczeństwa 2025” w Gdańsku, wspólna debata służb, nauki i społeczeństwa o przyszłości bezpieczeństwa

W dniach 8-9 października 2025 roku w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się XX Jubileuszowa Konferencja „Współczesne Oblicza Bezpieczeństwa 2025”. Wydarzenie zgromadziło kilkuset uczestników, przedstawicieli służb mundurowych, świata nauki, administracji oraz organizacji społecznych, którzy wspólnie podsumowali dwie dekady działań na rzecz bezpieczeństwa i debatowali o jego przyszłych wyzwaniach. Konferencję, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Bogusława Ziemby, otworzyła Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Anna Kos. W otwarciu uczestniczył również Wicewojewoda Pomorski Emil Rojek oraz w formie nagrania Antonio Avenoso, Dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu, a także Senator RP Krzysztof Kwiatkowski, przewodniczący Komitetu Honorowego Konferencji.

Konferencję, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Bogusława Ziemby, uroczyście otworzyła Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Anna Kos. W otwarciu uczestniczył również Wicewojewoda Pomorski Emil Rojek, a w formie nagrania wideo wystąpił Antonio Avenoso, Dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu oraz Senator RP Krzysztof Kwiatkowski, przewodniczący Komitetu Honorowego Konferencji.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się prelekcjami przedstawicieli władz, w tym reprezentantów Ministerstwa Infrastruktury, Komendy Głównej Policji oraz ekspertów zajmujących się szeroko pojmowanym bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Tegoroczna edycja, odbywająca się pod hasłem „Dwie dekady dla bezpieczeństwa: Ewolucja wyzwań i synergia działań”, stanowiła podsumowanie dwudziestu lat wspólnych działań instytucji państwowych, naukowych i społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa Polaków.

W programie znalazły się trzy moduły tematyczne:

Pierwsza Pomoc i Ratownictwo- wyzwania dla BRD.

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego- wyzwania i zagrożenia XXI wieku.

Bezpieczeństwo i zagrożenia- służby, firmy, społeczeństwo.

Eksperci omawiali najnowsze kierunki rozwoju polityki bezpieczeństwa, znaczenie edukacji, nowych technologii i współpracy międzyinstytucjonalnej.

Podczas konferencji insp. Anna Kos zwróciła uwagę na rosnącą rolę świadomości społecznej, edukacji i odpowiedzialności obywateli w budowaniu bezpiecznego otoczenia. Podkreśliła, że bezpieczeństwo nie jest wyłącznie obowiązkiem służb, ale wspólną odpowiedzialnością wszystkich obywateli, a współpraca i zaangażowanie społeczne stanowią fundament skutecznych działań na rzecz ochrony życia i zdrowia.

Nieprzypadkowo gospodarzem wydarzenia było Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, instytucja, której działalność opiera się na haśle „Kultura wielu wymiarów”. To wyjątkowe miejsce sprzyja dyskusji o współczesnych formach ochrony życia i bezpieczeństwa.

Drugi dzień konferencji poświęcony był warsztatom i debatom praktycznym dotyczącym m.in. czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie drogowym, edukacji i systemowego przygotowania na wypadek zdarzeń, a także problematyki nowych narkotyków i zagrożeń społecznych. Dyskusje poprowadzili przedstawiciele Policji, instytucji i środowisk naukowych.

W trakcie konferencji policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, Wydziału Prewencji oraz Oddziału Prewencji KWP w Gdańsku prezentowali praktyczne aspekty pracy Policji w zakresie profilaktyki, reagowania na zagrożenia i współpracy ze społeczeństwem.

Tegoroczna jubileuszowa edycja była nie tylko podsumowaniem 20 lat działań na rzecz bezpieczeństwa, ale również wezwaniem do dalszej współpracy i budowania kultury odpowiedzialności społecznej. Organizatorzy podkreślali, że tylko dzięki partnerstwu instytucji publicznych, nauki, biznesu i obywateli możliwe jest tworzenie środowiska, w którym bezpieczeństwo stanie się nie przywilejem, lecz standardem codzienności.

Tekst kom. Karina Kamińska, Rzecznik Prasowy KWP w Gdańsku

fot. podkom. Anna Banszewska- Jaszczyk, Zespół Prasowy KWP w Gdańsku

film mł.asp. Piotr Pawłowski, Zespół Prasowy KWP w Gdańsku