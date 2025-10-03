Zakończyła się XVIII edycja PARAMEDYK 2025, prestiżowe zawody taktyczno-medyczne w Trójmieście. Kontrterroryści z Gdańska najlepsi w Polsce Data publikacji 03.10.2025 Powrót Drukuj Trójmiasto stało się w tym roku po raz kolejny areną jednej z najbardziej wymagających i prestiżowych rywalizacji w Polsce. Podczas XVIII edycji ogólnopolskich zawodów taktyczno-medycznych PARAMEDYK 2025 zwyciężyła drużyna kontrterrorystów z Gdańska, wyprzedzając zespoły z Katowic i Gorzowa Wielkopolskiego. Wydarzenie przyciągnęło kontrterrorystów z całego kraju, którzy przez kilka dni zmagali się z realistycznymi scenariuszami bojowymi, łączącymi ratownictwo, taktykę i psychologię działań w sytuacjach ekstremalnych. Nagrody zwycięzcom i wyróżnionym drużynom wręczyli Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, oraz Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, nadinsp. Bogusław Ziemba. Ich obecność podkreśliła, jak ważne i prestiżowe miejsce zajmuje PARAMEDYK w kalendarzu ogólnopolskich szkoleń i zawodów policyjnych.

Od 30 września do 3 października 2025 roku pomorski garnizon po raz już 18. Był organizatorem najbardziej wymagających i prestiżowych imprez w Polsce poświęconych ratownictwu taktycznemu- XVIII edycja zawodów i warsztatów PARAMEDYK 2025.

To wydarzenie od lat cieszy się ogromnym uznaniem zarówno w środowisku policyjnym, jak i wśród specjalistów zajmujących się medycyną pola walki, ratownictwem w sytuacjach kryzysowych oraz działaniami kontrterrorystycznymi.

Kto „stoi” za PARAMEDYKIEM

Każdą edycję przygotowuje Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Gdańsku we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku, Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów województwa pomorskiego oraz Wydziałem Ochrony Pracy Komendy Głównej Policji. Partnerami byli również przedstawiciele wojska, służb ratowniczych, straży pożarnej, straży granicznej a także uczelni i organizacji pozarządowych zajmujących się medycyną pola walki i szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Nad merytoryczną stroną wydarzenia pracował sztab instruktorów i specjalistów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku. To oni byli pomysłodawcami i autorami rozbudowanych scenariuszy, które wymagały od zawodników jednoczesnego łączenia wiedzy medycznej, wyszkolenia taktycznego, odwagi, odporności psychicznej i umiejętności pracy zespołowej.

Ogromne znaczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów mieli także darczyńcy, dzięki którym tegoroczna edycja mogła zyskać tak spektakularny wymiar. To dzięki nim możliwe było nie tylko zrealizowanie skomplikowanych scenariuszy, ale również zapewnienie odpowiedniego zaplecza szkoleniowego i technicznego. Bezpieczeństwo nie jest im obojętne, wsparli funkcjonariuszy i ideę podnoszenia standardów ratownictwa taktycznego.

Darczyńcami PARAMEDYKA 2025 byli: Ibkol, InPost, Tac&Med Polska, Hussar ltd, Orlen - Fundacja dla Pomorza, Phokus Research Group, Strzelnica Skorpion, Smart Target, Incorsa, Larix, 30rd, Allies, Eagel-Med System, PEJ- Polskie Elektrownie Jądrowe.

Zawody i idea

PARAMEDYK od początku swojego istnienia nie jest jedynie rywalizacją sportową,

to przedsięwzięcie, którego celem jest podnoszenie umiejętności ratowania życia w warunkach bojowych, budowanie standardów pracy zgodnych z protokołami TCCC (Tactical Combat Casualty Care) oraz integracja środowiska policyjnego. Każda edycja to także przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy policjantami, żołnierzami, strażakami, ratownikami medycznymi czy instruktorami od działań CBRN.

W Trójmieście rozegrano kilkanaście kompleksowych scenariuszy, które odzwierciedlały najbardziej realistyczne zagrożenia współczesności: od walki w budynkach i ataków terrorystycznych, przez katastrofy komunikacyjne, aż po działania w środowisku skażonym chemicznie.

Przykłady scenariuszy

Jednym z najbardziej wymagających epizodów było wejście do budynku w Gdyni, gdzie operatorzy musieli pod ostrzałem ratować rannych kolegów, zakładać opaski uciskowe i prowadzić ewakuację w ciasnych pomieszczeniach. Inny scenariusz, rozegrany na żwirowni w Gostomiu, zakładał czołowe zderzenie motocyklisty i samochodu, tu kluczowa była resuscytacja i walka o życie poszkodowanego w trudnym terenie.

Nie zabrakło także działań specjalistycznych: w Barniewicach zawodnicy musieli poradzić sobie w symulowanej nielegalnej fabryce narkotyków, gdzie doszło do wycieku substancji chemicznych. W scenariuszu portowym operatorzy desantowali się z łodzi, by udzielić pomocy osobie z ciężką amputacją i jednocześnie opanować sytuację po eksplozji w pobliżu infrastruktury gazowej. Kulminacją zawodów był epizod na lotnisku im. Lecha Wałęsy, gdzie symulowano atak terrorystyczny z udziałem kilkudziesięciu poszkodowanych, w takich warunkach liczyła się nie tylko wiedza medyczna, ale także zdolność do dowodzenia, koordynowania działań wielu zespołów i pracy pod presją czasu.

Wyniki i nagrody

Najlepiej z wymagającymi zadaniami poradziła sobie drużyna policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku, która zajęła pierwsze miejsce. Drugie miejsce wywalczyli funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach, a na trzecim stopniu podium uplasowali się policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

W zawodach Paramedyk wzięli udział również funkcjonariusze z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z: Radomia, Bydgoszczy, Krakowa, Białegostoku, Warszawy, Olsztyna, Szczecina, Opola, Kielc oraz z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji Biura Operacji Antyterrorystycznych.

Nagrody zwycięzcom i wyróżnionym drużynom wręczyli Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, oraz Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, nadinsp. Bogusław Ziemba. Ich obecność podkreśliła, jak ważne i prestiżowe miejsce zajmuje PARAMEDYK w kalendarzu ogólnopolskich szkoleń i zawodów policyjnych.

Warsztaty i rozwój

Obok części sportowo-rywalizacyjnej uczestnicy mieli okazję do poszerzania wiedzy na specjalistycznych warsztatach. Odbywały się zajęcia z zakresu ratownictwa lotniczego, technik interwencji, psychologii operacyjnej oraz procedur związanych z działaniami w strefach skażonych. Do dyspozycji uczestników był między innymi pojazd dekontaminacyjny ZEUS-2, wykorzystywany do ćwiczeń pełnej dekontaminacji w warunkach bojowych.

Prestiż i znaczenie

PARAMEDYK 2025 po raz kolejny udowodnił, że jest przedsięwzięciem wyjątkowym. To nie tylko zawody, ale także poligon doświadczalny dla nowych metod szkoleniowych, testowanie sprzętu, a przede wszystkim miejsce, gdzie funkcjonariusze i ratownicy uczą się ratować życie w warunkach, które dla przeciętnego człowieka wydają się niemożliwe do wyobrażenia.

Każda edycja to krok w stronę jeszcze lepszego przygotowania służb do realnych zdarzeń, tych, które mogą wydarzyć się zarówno podczas akcji policyjnych, jak i w sytuacjach kryzysowych z udziałem ludności cywilnej.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio RMF FM, co dodatkowo świadczy o jego randze i ogólnopolskim znaczeniu.