Ukradł odzież i groził sprzedawcy atrapą broni palnej. Został tymczasowo aresztowany Data publikacji 03.10.2025

Kryminalni zatrzymali 39-latka, podejrzanego o kradzież rozbójniczą, do jakiej doszło w sklepie sportowym w Lęborku. Sprawca ukradł dwie pary butów i rękawice o łącznej wartości prawie 1200 zł, a kierownikowi sklepu, który próbował odebrać mu skradziony towar, groził przedmiotem przypominającym broń palną. Dziś zapadła decyzja o tymczasowym aresztowaniu 39-latka na dwa miesiące.

W miniony wtorek (30 września) w sklepie sportowym w Lęborku złodziej ukradł dwie pary butów i rękawice o łącznej wartości prawie 1200 zł. Gdy kierownik sklepu wybiegł za nim i próbował odebrać mu skradziony towar, ten wyjął z kieszeni przedmiot przypominający krótką broń palną i zagroził jego użyciem. Następnie uciekł w kierunku dworca. Powiadomieni o tym zdarzeniu policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Kryminalni zdobyli nagranie monitoringu z jego wizerunkiem i wytypowali podejrzewanego o kradzież rozbójniczą. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że to najprawdopodobniej 39-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania, znany już im z wcześniejszych interwencji. Praca operacyjna kryminalnych doprowadziła do zatrzymania 39-latka na terenie powiatu wejherowskiego następnego dnia przed południem. Policjanci zatrzymali go, gdy wchodził do budynku dworca. Mężczyzna miał przy sobie plecak, w którym kryminalni znaleźli skradzione rękawice i obuwie jak również m.in. pistolet na kulki, dwie kominiarki, nóż i pałkę teleskopową.

Jeszcze tego samego dnia 39-latek usłyszał zarzuty kradzieży rozbójniczej, przestępstwa zagrożonego karą 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna działał w warunkach recydywy, bo odbywał już karę pozbawienia wolności za przestępstwo przeciwko mieniu, więc w jego przypadku kara może być znacznie wyższa.

Wczoraj 39-latek został doprowadzony do prokuratury, a dziś stanął przed obliczem sądu, który zadecydował o zastosowaniu wobec niego najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na dwa miesiące.