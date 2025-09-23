We wrześniu skierowano 45 wniosków o wpisanie do wykazu osób, których pobyt w Polsce jest niepożądany

Policjanci na Pomorzu konsekwentnie eliminują zagrożenia, a osoby łamiące prawo, niezależnie od obywatelstwa, nie pozostają bezkarne. Wspólne działania Prokuratury Okręgowej w Gdańsku i pomorskiej Policji skutkują kolejnymi wnioskami o wydalenie z Polski osób skazanych za popełnione przestępstwa.

Tylko we wrześniu Prokurator Okręgowy w Gdańsku, w porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku, skierował 45 wniosków do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców o wpisanie do wykazu osób, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany. Wnioski obejmowały obywateli m.in. Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Białorusi i Turkmenistanu.

Prokuratura i Policja będą na bieżąco dokonywać przeglądu zakończonych wyrokami skazującymi postępowań karnych przeciwko cudzoziemcom i w uzasadnionych przypadkach będą kierowane wnioski o umieszczenie w wykazie osób, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany. Działania te mają na celu przeciwdziałanie przestępczości cudzoziemców oraz zapobieganie legalizacji pobytu w Polsce oraz innych państwach Schengen przez cudzoziemców, którzy nie szanują obowiązującego porządku prawnego.

Skala działań

Podczas ogólnopolskiej akcji poszukiwawczej w czerwcu, w której uczestniczyło blisko 2300 pomorskich policjantów, zatrzymano na Pomorzu 157 osób, w tym 20 obcokrajowców. Funkcjonariusze przeprowadzili ponad 2600 sprawdzeń adresów, 2340 kontroli pojazdów i wylegitymowali ponad 7500 osób.

Współpraca

Efektywność działań Policji to rezultat ścisłej współpracy z Prokuraturą Okręgową w Gdańsku, Strażą Graniczną i innymi instytucjami. Dzięki temu osoby łamiące prawo są zatrzymywane, a następnie eliminowane z przestrzeni publicznej poprzez decyzje o wydaleniu i zakazie wjazdu na terytorium RP.

Każdy, kto łamie prawo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, musi liczyć się z konsekwencjami. Priorytetem Policji jest bezpieczeństwo mieszkańców regionu i poszanowanie obowiązującego prawa.