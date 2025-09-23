Ślubowanie nowo przyjętych policjantów Data publikacji 23.09.2025 Powrót Drukuj „Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze, a którą przyjął dzisiaj Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Bogusław Ziemba. Nowi policjanci ślubując na sztandar tym samym wstąpili w szeregi polskiej Policji. Uroczystość uświetniła swoją obecnością Wicewojewoda Pomorska – p. Anna Olkowska-Jacyno.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej" – przysięgało 100 nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Młodzi adepci w szkole Policji zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po odbyciu przeszkolenia, rozpoczną służbę w wyznaczonych jednostkach terenowych woj. pomorskiego.

Na ceremonii obecna była Wicewojewoda Pomorska p. Anna Olkowska-Jacyno, która razem z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku wręczyła funkcjonariuszom legitymacje służbowe oraz listy gratulacyjne. Ceremonię zaszczycił swoją obecnością także przedstawiciel Marszałka woj.pomorskiego – Wicemarszałek p. Marcin Skwierawski.

Niezwykle wzruszająca była obecność członków rodzin i przyjaciół naszych funkcjonariuszy, w tym tak ważnym dla nich dniu.

Gościliśmy także uczniów klasy II B o profilu policyjnym ze Szkoły Technicznej im. Dywizjonu 303 Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach

wraz z opiekunem - asp.sztab.w st.spocz. Dariuszem Piekarskim – mamy nadzieję – przyszłych partnerów w służbie.

Po uroczystości był moment na przekazanie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji - przez Panią Wicewojewodę 4 walizek edukacyjnych, które posłużą w pracy pomorskich policjantów. Walizki edukacyjne stanowią niezwykle istotne narzędzie pracy funkcjonariuszy Policji zajmujących się profilaktyką uzależnień. Umożliwiają w sposób praktyczny i obrazowy przedstawienie zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i innych środków odurzających. Dają też możliwość rozpoznawania tych substancji przez nauczycieli, a także w trakcie szkoleń dla dorosłych.

Zdjęcia: mł. asp. Piotr Pawłowski, Zespół Prasowy KWP w Gdańsku

Film: asp. Łukasz Kirkuć, Zespół Prasowy KWP w Gdańsku