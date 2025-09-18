21 Kongres „Kryminalistyka i ekspertologia sądowa: nauka, studia, praktyka” z udziałem pomorskich policjantów

Dzisiaj w Europejskim Centrum Solidarności odbył się 21 Kongres kryminalistyczny. W tym ważnym dla naukowego i eksperckiego środowiska wydarzeniu udział wziął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Konrad Kobierski. Pośród prelegentów, którzy przyjechali do Gdańska z wielu różnych krajów znalazła się mł. insp. dr Beata Speichert-Zalewska - Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku.

21 Kongres „Kryminalistyka i ekspertologia sądowa: nauka, studia, praktyka” to niezwykle prestiżowe wydarzenie o charakterze międzynarodowym. Jego tematyka poświęcona jest bezpieczeństwu wewnętrznemu oraz innowacyjnym metodom wykrywania i badania przestępstw. Uczestników czekają trzy dni debat, prezentowania nowoczesnych technologii, warsztatów oraz dyskusji. Nad całym wydarzeniem honorowy patronat objął Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń.

W całym wydarzeniu oraz prelekcjach uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Konrad Kobierski. Pośród gości znalazła się również Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji podinsp. dr Anna Przewor. Podczas licznych prelekcji, swój wykład zatytułowany „Sprawa Grzegorza B.” wygłosiła także Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku mł. insp. dr Beata Speichert-Zalewska.

Podczas kongresu, wszyscy jego uczestnicy mogli przyjrzeć się stanowiskom przygotowanym przez pomorskich policjantów. Pośród nich znalazły się między innymi stoiska Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, gdańskich kontrterrorystów czy Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku.

Organizatorom bardzo dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tak ważnym i prestiżowym wydarzeniu.

Zdjęcia i tekst: mł. asp. Piotr Pawłowski, Zespół Prasowy KWP w Gdańsku