Policjanci zatrzymali włamywacza na gorącym uczynku. Data publikacji 18.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci kryminalni z pruszczańskiej komendy na gorącym uczynku zatrzymali mężczyznę, który włamał się do gabinetu weterynaryjnego. Podczas dalszej pracy mundurowi powiązali go z 14 innymi włamaniami z terenu powiatu gdańskiego. 42-latek usłyszał już 15 zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem i usiłowania dokonania tego przestępstwa. Mężczyzna odpowie jako recydywista. Za kradzież z włamaniem w warunkach powrotu do przestępstwa grozi do 15 lat więzienia.

W poniedziałek 15 września w nocy dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim otrzymał zgłoszenie o włamaniu, do którego doszło w jednym z gabinetów weterynaryjnych na terenie miasta. Policjant skierował na miejsce zespół składający się z policjanta kryminalnego i technika kryminalistyki.

Mundurowi ustalili wstępnie okoliczności zdarzenia, zabezpieczyli ślady, w tym charakterystyczną czerwoną kurtkę, którą, jak się okazało po obejrzeniu zapisu z monitoringu, miał na sobie włamywacz.

Policjanci sprawdzali też teren przyległy do miejsca zdarzenia i w pewnym momencie zobaczyli mężczyznę, który wyglądem przypomina osobę zarejestrowaną przez monitoring. Mundurowi zatrzymali mężczyznę i przewieźli go do jednostki policji.

Funkcjonariusze wydziałów dochodzeniowo-śledczego i kryminalnego pracując nad tą sprawą, powiązali zatrzymanego z 14 innymi włamaniami, do których doszło na terenie powiatu gdańskiego na przestrzeni ostatnich ponad dwóch miesięcy. Do włamań dochodziło m.in. w salonach fryzjerskich, punktów usługowych czy sklepu zoologicznego. Z lokali ginęła najczęściej gotówka i drobne wyposażenie jak na przykład suszarki do włosów. Łączne straty we wszystkich 15 zdarzeniach wyniosły ponad 35 tysięcy złotych i obejmują też koszty wymiany uszkodzonych przez włamywacza okien.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił śledczym na przedstawienie zatrzymanemu 15 zarzutów, w tym 11 kradzieży z włamaniem i 4 usiłowania kradzieży z włamaniem. 42-latek odpowie jako recydywista.

Sprawa jest rozwojowa, gdyż mężczyzna jest powiązany z podobnymi zdarzeniami z regionu.

Za kradzież z włamaniem w warunkach powrotu do przestępstwa grozi do 15 lat więzienia.