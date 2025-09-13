Złodziej lexusa zatrzymany na lotnisku chwilę przed wylotem z kraju Data publikacji 13.09.2025 Powrót Drukuj Dzięki zaangażowaniu, bardzo dobremu rozpoznaniu i intensywnej pracy operacyjnej policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymano 41-letniego mieszkańca Sopotu, obywatela Polski, podejrzewanego o kradzież samochodu marki Lexus należącego do członka rodziny Prezesa Rady Ministrów. Mężczyzna został zatrzymany w porcie lotniczym w Gdańsku, dziś o godzinie 6, tuż przed wylotem do Bułgarii. Zaskoczony przez funkcjonariuszy nie stawiał oporu.

Dynamiczna akcja zatrzymania była zwieńczeniem szeroko zakrojonych działań podjętych przez policjantów z Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo- Śledczego KWP w Gdańsku już od chwili zgłoszenia kradzieży pojazdu.

Kilka dni temu tuż przed godziną 8. oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Sopocie otrzymał informację o kradzieży lexusa. Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą, która zabezpieczyła ślady, nagrania z monitoringu oraz przeprowadziła rozmowy z osobami mogącymi posiadać wiedzę o zdarzeniu.

Już po kilku godzinach intensywnej pracy funkcjonariusze Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji, odnaleźli pojazd na jednym z parkingów w Gdańsku. Decydujące znaczenie miała wnikliwa analiza zabezpieczonych dowodów przez policjantów z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz specjalistów z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku. To właśnie dzięki profesjonalnemu zabezpieczeniu i badaniu śladów a przede wszystkim pracy operacyjnej kryminalnych możliwe było szybkie ustalenie i zatrzymanie sprawcy.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Gdańsku rozpoczęli intensywne działania operacyjne, które pozwoliły namierzyć 41-latka i doprowadziły do jego zatrzymania. Do akcji włączył się również specjalny zespół interwencyjny Straży Granicznej, który wspierał policjantów w dynamicznych czynnościach na lotnisku.

Zatrzymany trafił do jednostki Policji, gdzie prowadzone są czynności procesowe. Funkcjonariusze przeszukali także jego miejsce zamieszkania, zabezpieczając materiał dowodowy, który posłuży w dalszym postępowaniu. Mężczyzna pozostaje w dyspozycji prokuratora.