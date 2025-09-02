14-latek pędził hulajnogą elektryczną 38,5 km/h – sprawą zajmuje się Policja. Data publikacji 02.09.2025 Powrót Drukuj Kościerscy policjanci zatrzymali 14-latka, który hulajnogą elektryczną pędził ścieżką rowerową z prędkością 38,5 km/h. Dopuszczalna prędkość dla tego typu pojazdów wynosi 20 km/h. Sporządzona dokumentacja została przekazana do funkcjonariuszy zajmujących się sprawami nieletnich.

Wczoraj około godziny 12.00 patrol kościerskiej drogówki, jadąc radiowozem wyposażonym w videorejestrator, zauważył na jednej z ulic w Kościerzynie młodego chłopaka poruszającego się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. Policjanci dokonali pomiaru prędkości, który wykazał aż 38,5 km/h – niemal dwa razy więcej niż pozwalają przepisy. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali do kontroli użytkownika hulajnogi. Okazało się, że kierującym był 14-letni mieszkaniec powiatu kościerskiego. Mundurowi sporządzili dokumentację, którą przekazali do policjantów zajmujących się sprawami nieletnich.

Funkcjonariusze przypominają zgodnie z obowiązującymi regulacjami:

hulajnogą elektryczną mogą poruszać się dzieci od 10. roku życia, pod warunkiem posiadania karty rowerowej,

osoby poniżej 10 lat mogą korzystać z hulajnogi jedynie pod opieką dorosłych i tylko w strefie zamieszkania,

maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej wynosi 20 km/h,

za wykroczenia i łamanie przepisów przez osoby nieletnie odpowiedzialność ponoszą również rodzice lub opiekunowie.

Policja apeluje do rodziców i opiekunów:

interesujcie się tym, jak i gdzie Wasze dzieci korzystają z hulajnóg elektrycznych,

przypominajcie młodym użytkownikom, że hulajnoga to pojazd, a nie zabawka – obowiązują ich przepisy ruchu drogowego tak samo jak rowerzystów,

zachęcajcie dzieci do korzystania z kasków i elementów odblaskowych,

kontrolujcie prędkość i miejsce jazdy – nie wszędzie można poruszać się hulajnogą elektryczną.