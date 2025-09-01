Policjanci oddali hołd bohaterom Westerplatte w 86. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

Uroczystości, zorganizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojsko Polskie oraz Miasto Gdańsk, zgromadziły przedstawicieli najwyższych władz państwowych i samorządowych, kombatantów, żołnierzy Wojska Polskiego, harcerzy oraz mieszkańców Pomorza.

Tradycyjnie, punktualnie o godz. 4.45, rozległy się syreny alarmowe, przypominając moment pierwszych strzałów oddanych przez niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” w kierunku Wojskowej Składnicy Tranzytowej, które zapoczątkowały najtragiczniejszy konflikt we współczesnej historii świata.

Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Żandarmerii Wojskowej czuwali nad bezpieczeństwem uczestników uroczystości, dbając o ich spokojny i godny przebieg.

Polska Policja, reprezentowana przez swoich najwyższych przełożonych, oddała hołd bohaterom Września 1939 roku, tym, którzy swoją niezłomnością i ofiarnością zapisali się na zawsze w historii Polski.

„Westerplatte jest symbolem. Symbolem nie tylko odwagi, ale i odpowiedzialności, że są wartości, których trzeba bronić za wszelką cenę.”- Jan Paweł II

Cześć i chwała Bohaterom!

Tekst i zdjęcia: kom. Karina Kamińska Rzecznik Prasowy KWP w Gdańsku