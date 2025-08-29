Zatrzymany 30-letni obywatel Danii, który uciekał kradzionym bmw.

Kryminalni z gdańskiej komendy miejskiej zatrzymali 30-letniego obywatela Danii. Mężczyzna od kilku dni był poszukiwany w związku z niezatrzymaniem się do kontroli drogowej, bmw, którym jechał, pochodziło z kradzieży. Dziś zostaną wykonane dalsze czynności z zatrzymanym. Sprawa jest rozwojowa i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Sprawcy grozi kara 5 lat więzienia.

W miniony wtorek o godz. 18.59 policjanci ruchu drogowego z gdańskiej komendy miejskiej, którzy realizowali zadania w ramach grupy SPEED, na ul. Sucharskiego dokonali pomiaru prędkości szybko jadącego bmw. Kierujący białym kombi poruszał się z prędkością 115 km/h i przekroczył dozwoloną prędkość o 45 km/h. Policjanci dali kierowcy sygnały do zatrzymania, jednak ten przyspieszył i zaczął uciekać. Funkcjonariusze w nieoznakowanym bmw z włączonymi sygnałami ruszyli za nim, a o podjęciu pościgu powiadomili oficera dyżurnego. Jadąc ulicami Sucharskiego i Elbląską w kierunku centrum gonili uciekający samochód, który następnie zawrócił, ponownie wjechał na ul. Sucharskiego i jechał w kierunku ul. Płażyńskiego oraz Czarny Dwór. Kierujący białym kombi cały czas jechał z nadmierną prędkością, momentami przekraczając 200 km/h i wykonując przy tym niebezpieczne manewry. O godz. 19.05 na wysokości skrzyżowania ulic Płażyńskiego i Uczniowskiej w trakcie trwającego pościgu doszło do dachowania radiowozu. W wyniku zdarzenia policjanci nie odnieśli poważnych obrażeń.

Cały czas trwały intensywne poszukiwani mężczyzny, sprawą zajęli się też kryminalni z gdańskiej komendy miejskiej. Policjanci m.in. zabezpieczyli monitoringi i szczegółowo je sprawdzili, zdobyli i sprawdzili wiele informacji, dzięki którym ustalili miejsce postoju ukradzionego na terenie Danii bmw. Wczoraj o godz. 17.30 kryminalni zatrzymali na terenie dzielnicy Zaspa 30-letniego obywatela Danii. Mężczyzna próbował odjechać z osiedlowego parkingu białym bmw touring (kombi), samochód miał zmienione tablice rejestracyjne. Na miejscu policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej wykonali oględziny, policyjny technik zabezpieczył ślady oraz sporządził dokumentację fotograficzną. Samochód został zabezpieczony i odholowany na policyjny parking. Dziś zostaną wykonane czynności z zatrzymanym 30-latkiem. Policjanci cały czas pracują nad tą sprawą i nie wykluczone, że zostaną zatrzymane kolejne osoby.

Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara 5 lat więzienia. Taka sama kara grozi za kradzież.