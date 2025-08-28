Uciekał, bo nie miał prawa jazdy Data publikacji 28.08.2025 Powrót Drukuj Kontrola drogowa policjantów ze starogardzkiej drogówki zakończył niebezpieczną podróż 20-letni kierowca audi. Mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość, nie zatrzymał się do kontroli drogowej i próbował uniknąć odpowiedzialności, ratując się ucieczką. Po skutecznym pościgu wyszło na jaw, że mieszkaniec gminy Skarszewy nie posiadał również uprawnień do kierowania. Policjanci przypominają, że bezpieczna podróż w głównej mierze zależy od naszych przemyślanych i odpowiedzialnych decyzji.

W środę 27 sierpnia przed godz. 20:00, dwaj policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim w miejscowości Skarszewy, zauważyli szybko jadące audi. Pomiar wykazał przekroczenie prędkości o 25 km/h w terenie zabudowanym. Gdy funkcjonariusze zatrzymywali to auto do kontroli drogowej, kierowca najpierw zwolnił, a następnie gwałtownie przyspieszył, bagatelizując sygnały nakazujące zatrzymanie pojazdu. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za nim. Kierowca uciekającego pojazdu w dalszym ciągu nie reagował na sygnały świetlne i błyskowe radiowozu. Przemieszczał się w terenie zabudowanym ze znaczną prędkością oraz wyprzedzał inne auta na oznakowanym przejściu dla pieszych. Na jednym z zakrętów, w wyniku nadmiernej prędkości mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, gdzie uderzył w znak drogowy ograniczający prędkość do 40 km/h oraz ogrodzenie posesji i znajdujący się w pobliżu hydrant. Policjanci natychmiast podbiegli do kierowcy, uniemożliwiając mu dalszą ucieczkę. Za popełnione wykroczenia 20-latek został ukarany 3 mandatami karnymi na kwotę niemal 5000 zł, a policjanci nałożyli na niego 20 punktów karnych. Funkcjonariusze zatrzymali również dowód rejestracyjny od uszkodzonego pojazdu, a auto odholowane zostało na parking strzeżony. Co więcej, po sprawdzeniu danych kierowcy w policyjnych kartotekach wyszło na jaw, że mieszkaniec gminy Skarszewy nie posiadał uprawnień do kierowania. 20-latek spędził noc w policyjnej celi. Teraz sprawa znajdzie swój finał w sądzie, gdzie mężczyzna odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz kierowanie pojazdem bez uprawnień.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów i rozważne zachowanie na drodze. Pamiętajcie, że bezpieczeństwo podróży zależy od naszych przemyślanych decyzji. Brawura, lekkomyślność i ignorowanie sygnałów policji mogą prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków, które narażają życie i zdrowie nie tylko kierowców, ale również innych użytkowników dróg, w tym pieszych i rowerzystów.

​Dla własnego dobra oraz bezpieczeństwa innych nigdy nie uciekajcie przed kontrolą drogową. Taka ucieczka nie tylko eskaluje zagrożenie, ale zawsze wiąże się z surowymi konsekwencjami prawnymi. Nawet jeśli popełniliście wykroczenie, stawienie czoła odpowiedzialności jest jedyną słuszną drogą. Ucieczka nie uchroni przed karą, a jedynie ją zaostrzy. Nie ryzykujcie!