Kusząca reklama – bolesne konsekwencje. Tczewianka straciła ponad 35 tysięcy złotych przez fałszywą reklamę z wizerunkiem byłego prezydenta RP i jego małżonki. Data publikacji 20.08.2025 Powrót Drukuj 58-letnia mieszkanka Tczewa padła ofiarą internetowych oszustów. Klikając w reklamę inwestycji, w której wykorzystano wygenerowany przez sztuczną inteligencję wizerunek byłego prezydenta RP i jego małżonki, kobieta uwierzyła w obietnicę szybkiego zysku. Niestety straciła ponad 35 tysięcy złotych. Policjanci ostrzegają – nie ufajmy reklamom w sieci, nawet jeśli widzimy w nich znane twarze.

Kusząca reklama – bolesne konsekwencje. Wczoraj do tczewskiej Policji zgłosiła się 58-letnia mieszkanka miasta. Kobieta, poszukując dodatkowego źródła zarobku, natrafiła w Internecie na reklamę inwestycji, w której pojawił się były prezydent RP wraz z małżonką. Wideo, które wyglądało na wywiad w znanej stacji telewizyjnej, przekonywało, że dzięki prostej inwestycji można szybko i bez ryzyka pomnożyć swoje oszczędności. Zmanipulowana profesjonalnie przygotowanym materiałem kobieta obejrzała liczne pozytywne komentarze i opinie. Ostatecznie zdecydowała się zadzwonić pod wskazany numer. Następnie została przekonana do zaciągnięcia kredytu i wpłaty środków na inwestycję. Niestety, zamiast zysków straciła ponad 35 tysięcy złotych.

Oszuści wykorzystują sztuczną inteligencję!

Policjanci podkreślają, że przestępcy, szukając swoich ofiar, wykorzystują zaawansowaną technologię. Dzięki sztucznej inteligencji mogą tworzyć filmy i reklamy, które wyglądają bardzo wiarygodnie. W ten sposób posługują się wizerunkiem znanych osób – polityków, aktorów czy celebrytów – bez ich wiedzy i zgody. Wszystko po to, by wzbudzić zaufanie i nakłonić do przekazania pieniędzy.

Jak się chronić przed podobnymi oszustwami?

• Nie ufaj reklamom, które obiecują szybki i łatwy zysk. To najczęstsza przynęta oszustów.

• Nie kieruj się wizerunkiem znanych osób. Fakt, że na filmie pojawia się polityk czy aktor, nie oznacza, że reklama jest prawdziwa.

• Nie klikaj w podejrzane linki i nie podawaj danych osobowych. Szczególnie numerów konta, dowodu osobistego czy haseł.

• Nie wpłacaj pieniędzy pod presją czasu. Oszuści często wywierają presję, by działać natychmiast.

• Zasięgnij opinii w banku lub u bliskich. Jeśli coś brzmi zbyt dobrze, by było prawdziwe, prawdopodobnie jest oszustwem.

• Zgłaszaj podejrzane treści. Dzięki temu inni mogą uniknąć podobnych strat.

Policjanci apelują do wszystkich mieszkańców, by zachowali szczególną ostrożność w sieci. Oszuści wykorzystują najnowsze technologie i znane twarze, by zdobyć zaufanie. Pamiętajmy – żadna inwestycja reklamowana w ten sposób nie jest bezpieczna.