25-latek, który nie zatrzymał się do kontroli, usłyszał 4 zarzuty. Podejrzany jest pod policyjnym dozorem i ma poręczenie majątkowe w wysokości 15 tysięcy złotych Data publikacji 14.07.2025 Powrót Drukuj 25-latek z Gdańska, który w minioną środę nie zatrzymał się do kontroli i uciekał przed policjantami, usłyszał 4 zarzuty za popełnione przestępstwa. W piątek prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór i poręczenie majątkowe w wysokości 15 tysięcy złotych.

W minioną środę policjanci odebrali zgłoszenie, że w rejonie al. Jana Pawła II porusza się citroen, którego kierujący prawdopodobnie jest nietrzeźwy. Komunikat przekazano patrolom i na ul. Czyżewskiego pojazd ten zauważyli policjanci ruchu drogowego. Funkcjonariusze dali kierującemu polecenia do zatrzymania przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Kierowca nie zareagował na nie i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim. Kierujący wjechał w ul. Opata Rybińskiego i tam kontynuował jazdę, łamiąc przepisy ruchu drogowego, nie stosując się do sygnalizatora, a także do znaków pionowych i poziomych. Mężczyzna jechał także chodnikiem, stwarzając zagrożenie dla pieszych. W pewnym momencie sprawca wjechał w podwórko i zatrzymał samochód, a kiedy ponownie próbował kontynuować jazdę, policjanci wykorzystali broń służbową celem unieruchomienia citroena. Policjanci zatrzymali 25-letniego kierującego, który był nietrzeźwy i miał w organizmie promil alkoholu. Mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania, a w jego samochodzie funkcjonariusze znaleźli środki odurzające oraz kradzioną tablicę rejestracyjną. Od 25-latka w szpitalu została pobrana krew do badań pod kątem obecności środków odurzających w organizmie. Mężczyzna trafili do policyjnego aresztu. Zabezpieczone środki odurzające przekazano do analizy biegłemu, który w opinii określił, że policjanci zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków w postaci ponad 360 porcji amfetaminy i marihuany.

W piątek podejrzany został doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. 25-latek usłyszał zarzuty za niezatrzymanie się do kontroli, kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, posiadanie znacznej ilości narkotyków, a także kradzież tablicy rejestracyjnej oraz dowodu rejestracyjnego. Prokurator zastosował wobec gdańszczanina policyjny dozór i poręcznie majątkowe w wysokości 15 tysięcy złotych. Policjanci cały czas analizują zabezpieczony materiał pod kątem wykroczeń w ruchu drogowym, które popełnił 25-latek i nadal trwają czynność w tej sprawie.



Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi do 10 lat więzienia. Niezatrzymanie się do kontroli to przestępstwo, za które grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Taka sam kara grozi za kradzież tablicy rejestracyjnej. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat pozbawienia wolności.