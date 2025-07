Kryminalni zatrzymali 75-letniego sprawcę oszustwa „na listonosza”. Data publikacji 10.07.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Malborku zatrzymali 75-letniego mieszkańca Gdańska, który na terenie Malborka metodą „na listonosza” oszukał 89-latka i usiłował oszukać 96-latkę. Nieudaną próbę oszustwa podejrzany „zaspokoił” kradzieżą pieniędzy z portfela 96-latki. Zatrzymany usłyszał zarzuty i dobrowolnie poddał się karze. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Malborku zatrzymali mężczyznę podejrzanego o oszustwa metodą „na listonosza”. W wyniku swojej pracy funkcjonariusze ustalili, że sprawcą tych przestępstw jest 75-letni mieszkaniec Gdańska. Metoda działania mężczyzny polegała na tym, że typował on osoby w podeszłym wieku, a następnie przedstawiał się jako listonosz, który ma do przekazania pieniądze, lecz aby je uzyskać, należy najpierw odprowadzić od nich podatek.

Pierwszym pokrzywdzonym był 89-latek, który przekazał „listonoszowi” 5 tysięcy złotych w zamian za uzyskanie udziałów w przedsiębiorstwie o wartości 26 tysięcy złotych. W rzeczywistości 89-latek otrzymał banknoty w walucie innego państwa, o bardzo niskiej wartości. Kolejna próba oszustwa, tym razem wobec 96-latki nie powiodła się. W tym przypadku oszust proponował dodatek do emerytury w wysokości 30 tysięcy euro w zamian za 6 tysięcy złotych podatku, na co kobieta nie zgodziła się. Mężczyzna nie odpuścił i ukradł 900 zł z portfela 96-latki wykorzystując jej chwilową nieuwagę, po czym opuścił mieszkanie. Zgromadzony materiał dowodowy w sprawie pozwolił śledczym na przedstawienie mężczyźnie zarzutu oszustwa, usiłowania oszustwa i kradzieży. 75-latek dobrowolnie poddał się karze. Za te przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.