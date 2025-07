Policjanci zabezpieczyli ponad 6 kg narkotyków w powiecie starogardzkim. Data publikacji 10.07.2025 Powrót Drukuj W miniony poniedziałek, 7 lipca, starogardzcy policjanci odnieśli znaczący sukces w walce z przestępczością narkotykową. W wyniku dwóch oddzielnych akcji, przeprowadzonych w Starogardzie Gdańskim oraz na terenie gminy Skarszewy, funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 17 i 24 lat. Kryminalni przejęli łącznie ponad 6 kilogramów nielegalnych substancji, w tym marihuanę, amfetaminę, kokainę oraz tabletki 2C-B. Działania te zapobiegły trafieniu na rynek ogromnej ilości narkotyków, które mogłyby odurzyć ponad 8,5 tysiąca osób.

Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej od dłuższego czasu prowadzili intensywne działania operacyjne, zbierając informacje o dwóch posesjach w powiecie starogardzkim, na których mogły znajdować się znaczne ilości zabronionych środków. Ich ustalenia zostały potwierdzone, co doprowadziło do skutecznych interwencji. Podczas obserwacji jednego z budynków w Starogardzie Gdańskim policjanci zauważyli mężczyznę wychodzącego z domu z kartonem, który następnie umieścił na tylnym siedzeniu samochodu. Podczas kontroli pojazdu okazało się, że w kartonie znajdował się susz roślinny. Przeszukanie auta oraz mieszkania pozwoliło na zabezpieczenie łącznie 1088 gramów marihuany. Tego samego dnia, kryminalni ze starogardzkiej komendy zatrzymali również 24-letniego mieszkańca gminy Skarszewy. W jego mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków: ponad 3200 gramów amfetaminy, 1800 gramów marihuany, 14 gramów kokainy oraz 2 tabletki 2C-B. Łączna ilość zabezpieczonych środków podczas tych dwóch realizacji pozwoliłaby na przygotowanie ponad 8,5 tys. pojedynczych porcji handlowych. Obaj zatrzymani usłyszeli już zarzuty. 17-latek odpowie za posiadanie znacznej ilości środków odurzających, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Został objęty dozorem policyjnym. Natomiast 24-latek, mieszkaniec gminy Skarszewy, odpowie za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających, za co grozi mu kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd w Starogardzie Gdańskim zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt. Te skuteczne działania Policji podkreślają ogromne zagrożenie, jakie narkotyki stanowią dla społeczeństwa. Środki odurzające, nawet w niewielkich ilościach, mogą prowadzić do nieodwracalnych zmian w organizmie człowieka, trwałego uzależnienia, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci. To nie tylko problem osób bezpośrednio zażywających, ale także ich rodzin i całego otoczenia. W związku z okresem wakacyjnym policjanci apelują do rodziców. Wakacje to czas beztroski, ale niestety również okres, w którym młodzież może być bardziej narażona na kontakt z używkami. Rozmawiajcie ze swoimi dziećmi o szkodliwości narkotyków i ryzyku, jakie niesie ze sobą ich posiadanie oraz używanie. Uświadomcie im, że nawet eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi może mieć tragiczne i długotrwałe konsekwencje prawne oraz zdrowotne. Posiadanie narkotyków, nawet na własny użytek, jest przestępstwem i grozi za to poważna odpowiedzialność karna. Policjanci konsekwentnie walczą z przestępczością narkotykową i apelują o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących osób, które posiadają lub handlują tymi zakazanymi substancjami. Każda taka informacja jest cenna dla funkcjonariuszy i może pomóc w dalszej, skutecznej walce z tym niebezpiecznym procederem. Pamiętajcie, narkotyki to niebezpieczeństwo, które może dotknąć każdego. Uzależnienie to choroba, którą można i należy leczyć. Jeśli masz problem z narkotykami, nie wstydź się prosić o pomoc.