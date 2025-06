Nowy wymiar policyjnego szkolenia dla pracowników SOR Szpitala Miejskiego im. Św. Wincetego a Paolo w Gdyni Data publikacji 25.06.2025 Powrót Drukuj Ćwiczenia samoobrony dla personelu medycznego, odbywane do tej pory w kontrolowanych warunkach sal treningowych, przeniesione zostały do prawdziwych, szpitalnych pomieszczeń. To owoc zacieśnienia współpracy Komendy Miejskiej Policji w Gdyni ze Szpitalami Pomorskimi.

W ostatnich miesiącach nie brakowało w mediach informacji o kolejnych przypadkach napaści na ratowników, lekarzy i innych członków personelu medycznego. Zupełnie niezrozumiały, oburzający i zasługujący na szczególne potępienie jest fakt, że ataków tych dopuszczały się osoby dotknięte różnymi urazami, z powodu których chwilę wcześniej zwracały się po pomoc medyczną. Szczególna troska o bezpieczeństwo tych, którzy niosą pomoc innym, stała się podstawą nawiązania współpracy gdyńskiej Policji oraz spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., do której należy m.in. Szpital Miejski im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni.

Efektem tych działań było uruchomienie programu cyklicznych szkoleń z zakresu samoobrony, adresowanego do pracowników służby zdrowia, borykających się na co dzień z atakami agresji ze strony pacjentów. Policyjni instruktorzy przekazywali praktyczną znajomość takich elementów, jak uniki i zasłony przed ciosami, sprowadzanie do parteru i unieruchamienie osoby leżącej, czy zakładanie tzw. dźwigni na ręce i nogi napastnika.

Od pierwszych kroków na matach do sprawdzianu w realnych warunkach.

Po tygodniach ćwiczeń w salach wyposażonych w specjalne maty, przyszedł czas na pierwszą weryfikację nabytych umiejętności w warunkach, w jakich pracownicy Szpitala niosą pomoc potrzebującym każdego dnia. Pomieszczenia i korytarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego stały się dzisiaj sceną dla specjalnych symulacji, opracowanych przez policjantów na podstawie realnych zagrożeń. Wśród scenariuszy znalazł się m.in. atak nadmiernie pobudzonego psychoruchowo mężczyzny na samotnie przebywającego w sali zabiegowej ratownika, napaść na pielęgniarkę i unieruchomienie przez nią sprawcy wspólnie z przybyłym na pomoc ratownikiem, czy atak na recepcjonistkę dokonany przez mężczyznę, który wychylając się przez okienko do wewnątrz recepcji, próbował ją udusić. Przeprowadzenie szkolenia w pomieszczeniach szpitalnych wprowadziło niezwykle cenny element realizmu, pozwalający zatrzeć granicę pomiędzy ćwiczeniami na sali gimnastycznej, a konfrontacją z realnym zagrożeniem. Pracownicy Szpitala przeszli tę próbę zwycięsko, dając dowód skuteczności prowadzonego programu.

Znajomość nie tylko ciosów, ale i przepisów prawa.

Po warsztatach znalazł się czas na omówienie od strony praktycznej prawnych zagadnień, związanych z instytucją obrony koniecznej i jej granicami. Poruszono także kwestię wspólnego wypracowania algorytmu postępowania w przypadkach będących tematem dzisiejszego szkolenia, tak aby pracownicy mogli skutecznie zadbać o swoje bezpieczeństwo i przekazać Policji informacje niezbędne dla udzielenia adekwatnej i natychmiastowej odpowiedzi na zaistniałe zagrożenie. Nie zabrakło też tematów dotyczących świadomości zagrożeń, umiejętności ich przewidywania, deeskalacji napięcia i mediacji z potencjalnym agresorem.

Poza zajęciami policjanci przeanalizowali rozkład pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych SOR pod kątem dostępu do nich osób niepowołanych, ocenili też system zabezpieczeń i monitoringu.

Podczas spotkania podsumowującego dzisiejsze szkolenie bardzo wysoko oceniono jego praktyczną wartość i zapowiedziano regularne odbywanie podobnych ćwiczeń w przyszłości.

Dzisiejsze warsztaty stały się możliwe dzięki wspólnej inicjatywie mł. insp. Beaty Nienadowskiej, Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni oraz p. Jolanty Sobierańskiej-Grendy, Prezes Zarządu spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. To wydarzenie bez precedensu w skali woj. pomorskiego, wynoszące prowadzony program szkoleń na zupełnie nowy, niespotykany dotąd poziom.

Tekst: asp. Krzysztof Czarnecki, KMP Gdynia

Film: asp. Łukasz Kirkuć, Zespół Prasowy KWP Gdańsk

Zdjęcia: mł. asp. Piotr Pawłowski, Zespół Prasowy KWP Gdańsk