Uciekał na motocyklu przed policją – sprawą zajmie się sąd rodzinny. Data publikacji 24.06.2025 Powrót Drukuj W czasie długiego czerwcowego weekendu policjanci ze Starogardu Gdańskiego zatrzymali do kontroli motocyklistę, który nie reagował na sygnały mundurowych nakazujące zatrzymanie i próbował uciekać. Jednośladem podróżowało 2 młodych mężczyzn. Jak się okazało, pojazdem kierował 15-latek bez uprawnień, a motocykl nie był dopuszczony do ruchu. Małoletni kierowca w czasie ucieczki nie zapanował nad pojazdem, wywracając się na zakręcie. Na szczęście, mimo upadku, nikomu nic poważnego się nie stało.

Funkcjonariusze starogardzkiej drogówki, pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie, zauważyli dwóch młodych mężczyzn poruszających się motocyklem bez tablicy rejestracyjnej. Postanowili zatrzymać pojazd do kontroli drogowej. Mimo użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierowca zignorował polecenia i gwałtownie przyspieszył, próbując uciec.

Podczas pościgu, kierowca jednośladu stracił panowanie nad pojazdem i się przewrócił. Na szczęście, zarówno on, jak i jego pasażer, nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Po zatrzymaniu okazało się, że obaj to 15-letni mieszkańcy powiatu starogardzkiego. Byli trzeźwi, jednak kierowca nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania motocyklem, a sam pojazd nie był zarejestrowany.

Jednoślad został zabezpieczony na parkingu strzeżonym, a nieletni przekazani pod opiekę rodziców. Teraz o zdarzeniu zostanie poinformowany sąd rodzinny, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach. Policjanci sprawdzą również, kto dopuścił do prowadzenia tego pojazdu przez 15-latka, który nie posiadał uprawnień do kierowania.

Policjanci przypominają, że odpowiedzialność na drodze to podstawa! To zdarzenie jest przestrogą dla wszystkich, którzy bagatelizują przepisy ruchu drogowego i lekceważą polecenia funkcjonariuszy. Przypominamy, że kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień jest nie tylko niezgodne z prawem, ale przede wszystkim skrajnie niebezpieczne. Brak odpowiedniego przygotowania i wiedzy o przepisach może prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków.

Zawsze reaguj na sygnały policji! Niezatrzymanie się do kontroli jest przestępstwem, za które grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze zawsze działają w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Pamiętajmy, że na drodze liczy się przede wszystkim odpowiedzialność i rozsądek. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego.