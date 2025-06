POLICJANCI I FUNKCJONARIUSZE KAS KONTROLOWALI W TRÓJMIEŚCIE PRZEWOZY „NA APLIKACJĘ” Data publikacji 10.06.2025 Powrót Drukuj W poniedziałek, 9 czerwca w godzinach popołudniowych pomorscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej przeprowadzili na terenie Trójmiasta działania ukierunkowane na kontrolę kierowców świadczących przewozy osób za pośrednictwem popularnych aplikacji mobilnych.

Działania zorganizowane przez Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku prowadzone były w rejonach o nasilonym ruchu pasażerskim, m.in. przy centrach handlowych, dworcach, lotnisku i na głównych arteriach miasta. Celem działań było zwiększenie bezpieczeństwa podróżujących – szczególnie kobiet powracających do domu w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz eliminowanie z rynku przewozów osób, nielegalnych i nieuczciwych usługodawców.

W akcji udział wzięli policjanci wielu pionów, między innymi kryminalni, ale także mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku i wydziału ruchu drogowego oraz funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Przeprowadzono szeroko zakrojone kontrole drogowe, podczas których:

Skontrolowano 299 pojazdów

Wylegitymowano 332 osoby

Przeprowadzono 180 kontroli bagażu

Wystawiono 9 mandatów karnych na łączną kwotę 4700 zł

Udzielono 12 pouczeń

Skierowano 1 wniosek o ukaranie

Zatrzymano 1 dowód rejestracyjny

Podczas działań policjanci zatrzymali 2 osoby, między innymi obywatela Polski poszukiwanego do odbycia kary zastępczej 15 dni pozbawienia wolności oraz do ustalenia miejsca jego pobytu w celach procesowych. Kolejnym zatrzymanym był obywatel Turkmenistanu, w którego bagażniku policjanci ujawnili i zabezpieczyli woreczki z substancją, która zostanie teraz przebadana przez biegłego sądowego. Wstępne sprawdzenie policyjnym testerem wykazało, że mogą to być środki zabronione.

W trakcie prowadzonych działań policjanci nie ujawnili żadnych przypadków nielegalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas kontroli funkcjonariusze sprawdzali m.in. trzeźwość kierujących, posiadanie przez nich odpowiednich uprawnień i licencji oraz legalność dokumentów i pobytu w Polsce. Sprawdzeniom podlegał także stan techniczny pojazdów i ich wymagane wyposażenie, ale również przewożony bagaż.

Działania tego typu są odpowiedzią na rosnącą liczbę zgłoszeń dotyczących zagrożeń oraz nieprawidłowości w usługach przewozu osób realizowanych za pomocą aplikacji mobilnych. Funkcjonariusze zapowiadają kontynuację takich działań w najbliższych tygodniach.

Korzystając z przewozów „na aplikację”, pamiętaj!

Jeśli to możliwe, podróżuj w grupie

Zawsze sprawdzaj dane pojazdu i kierowcy w aplikacji

Udostępniaj trasę przejazdu bliskiej osobie

Bądź w kontakcie z rodziną lub znajomym podczas przejazdu

Ustal „hasło bezpieczeństwa” z bliską osobą na wypadek zagrożenia

W przypadku niebezpieczeństwa – natychmiast dzwoń pod numer alarmowy 112

Tekst: mł. asp. Piotr Pawłowski, Zespół Prasowy KWP w Gdańsku

Zdjęcia: mł. asp. Piotr Pawłowski, Zespół Prasowy KWP w Gdańsku

Film: asp. Łukasz Kirkuć, Zespół Prasowy KWP w Gdańsku