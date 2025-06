To był kolejny fantastyczny dzień - Mundurowy Dzień Dziecka

Zaszczepianie wiedzy wśród najmłodszych to inwestycja w przyszłość, która przynosi ogromne korzyści nie tylko pojedynczym dzieciom, ale całemu społeczeństwu. Dlatego policjanci tak bardzo cenią sobie tego rodzaju spotkania - mają one w sobie ogromną moc!

Podczas tegorocznego wydarzenia obecni byli w imieniu Pani Wojewody Pomorskiej Beaty Rutkiewicz, która objęła to wydarzenie Patronatem Honorowym, Pani Wicewojewoda Pomorska Anna Olkowska-Jacyno, oraz Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, insp. Bogusław Ziemba, ze swoim Zastępcą insp. Aliną Majchrzak, którzy wraz z funkcjonariuszami dzielił się wiedzą o bezpieczeństwie i pracy w służbach mundurowych. To wyjątkowa okazja, aby spotkać się z szefem pomorskich policjantów i innymi policjantami, którzy zawsze chętnie opowiadają o swojej służbie, w przystępny dla dzieci sposób. Nie można wymarzyć sobie lepszej okazji do takich spotkań niż Dzień Dziecka, w którym oprócz rozmów i uśmiechów także moc atrakcji… wielbłąd, alpaki, koniki, mnóstwo waty cukrowej, lodów i wiele, wiele więcej!

Ten pełen wrażeń i inspiracji dzień daje nam motywację do jeszcze lepszej pracy i służby. Dziękujemy wszystkim rodzicom i opiekunom za ich otwartość a naszym policjantom za wkład w szerzenie bezpieczeństwa oraz edukację dzieci. Największe podziękowania kierujemy przede wszystkim do wszystkich naszych najmłodszych gości, byliście jak zwykle fantastyczni.

Edukacja najmłodszych to fundament, na którym budujemy przyszłość. Każda lekcja, odkrycie, zadane pytanie, rozmowa i wspólna zabawa otwierają drzwi do nowych możliwości, kształtują umiejętności myślenia, rozwiązywania problemów i współpracy.

Dzieci uczą się przez doświadczenie – poprzez obserwację świata, zadawanie pytań i eksperymentowanie. Im wcześniej zaczniemy wzbudzać w nich pasję do odkrywania, tym większe prawdopodobieństwo, że w przyszłości staną się świadomymi, kreatywnymi i zaangażowanymi dorosłymi.

W organizację tego inspirującego dnia zaangażowali się policjanci z Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. pomorskiego, oraz Radio Gdańsk. Podziękowania należą się również współorganizatorom, przedstawicielom Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji, Pomorskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność, Związku Zawodowego Celnicy PL, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, oraz Rady Dzielnicy Matarnia. A także wszystkim innym osobom, które dołożyły swoją cegiełkę by sprawić radość dzieciom.

Dziękujemy !

Tekst i zdjęcia: podkom. Anna Banaszewska-Jaszczyk, Zespół Prasowy KWP w Gdańsku