Najpierw włamali się do obiektów handlowych, potem zaatakowali studenta i dokonali rozboju Data publikacji 27.05.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Wrzeszcza we współpracy z kryminalnymi ze Śródmieścia i komendy miejskiej zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 21 do 26 lat oraz 21-letnią kobietę, podejrzanych o dokonanie rozboju. Podczas zdarzenia napastnicy kopali pokrzywdzonego w klatkę piersiową, a następnie ukradli mu telefon, dokumenty, kartę bankomatową oraz gotówkę powodując straty na prawie 4900 złotych. Okazało się, że wcześniej podejrzani włamali się do trzech obiektów handlowych, skąd ukradli towar oraz pieniądze o wartości 8850 złotych. Sprawcy w prokuraturze usłyszeli zarzuty za popełnione przestępstwa. Dwaj mężczyźni zostali aresztowani na trzy miesiące, natomiast kobieta jest pod policyjnym dozorem. Do sądu wpłynął wniosek o tymczasowe aresztowanie czwartego z zatrzymanych.

18 maja policjanci odebrali zgłoszenie, że po godzinie 23:00 na al. Zwycięstwa doszło do rozboju. Podczas zdarzenia nieznani sprawcy podeszli do pokrzywdzonego i zaczęli kopać go w klatkę piersiową. Następnie sprawcy ukradli 24-latkowi telefon komórkowy warty 2500 zł, karty bankomatowe, legitymację studencką oraz gotówkę w kwocie prawie 2 400 złotych.

Policjanci pojechali na miejsce zdarzenia i dokładnie sprawdzili ten rejon, a także zabezpieczyli zapis z kamer monitoringu. Funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli ślady. Sprawą zajęli się również kryminalni z komisariatu we Wrzeszczu. Policjanci zdobyli i szczegółowo przeanalizowali wiele informacji w tej sprawie. Wynikiem ich pracy było ustalenie tożsamości sprawców tego przestępstwa.

W czwartek rano kryminalni ustalili, że dwóch sprawców rozboju przebywa na terenie ogródków działkowych przy ul. Cedrowej. Funkcjonariusze pojechali na miejsce i zatrzymali 22-latka oraz 21-latkę z Gdańska. Tego samego dnia po południu kolejny sprawca został zatrzymany przez kryminalnych z Wrzeszcza i komendy miejskiej. Dwóch mężczyzn oraz kobieta trafili do policyjnego aresztu. W niedzielę wieczorem kryminalni ze Śródmieścia mając informację, że czwarty z podejrzanych o rozbój idzie ul. Malczewskiego, pojechali we wskazane miejsce i zatrzymali 26-latka z Gdańska.

Podczas pracy nad tą sprawą kryminalni z Wrzeszcza ustalili, że zanim podejrzani dokonali rozboju, wcześniej na ul. Wały Jagiellońskie włamali się do trzech drewnianych budek handlowych, skąd ukradli 78 sztuk perfum, 50 sztuk okularów, 5 kapeluszy, 11 tatuaży naklejanych oraz 100 złotych. Łączna wartość starty z tytułu tych przestępstw została wyceniona na 8850 złotych.

Podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty za popełnione przestępstwa. Sobotnią decyzją sądu 21-latek i 22-latek zostali aresztowani na trzy miesiące, natomiast 21-latka jest pod policyjnym dozorem. Do sądu wpłynął też wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec 26-latka. Dziś zapadnie decyzja w tej sprawie.



Za rozbój grozi do 15 lat więzienia. Kradzież z włamaniem to przestępstwo zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.