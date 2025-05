100-lecie kobiet w Policji uczczone koncertem „Siła, Odwaga, Historia” w Gdańsku

Koncert otworzył lektor, witając Panią Oktawię Gorzeńską Wiceprezydent Miasta Gdyni, p. Marię Gostyńską Dyrektor Biura Wojewody Pomorskiej- reprezentującą p. Wojewodę Pomorską Beatę Rutkiewicz, p. Agnieszkę Zabłocką Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Pomorskiego reprezentującą p. Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Alinę Majchrzak, p. Katarzynę Ziemann Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego w Gdańsku reprezentującą panią Prezydent Miasta Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz, Panią Agnieszkę Gorczyńską prawnika, psychotraumatologa; na co dzień wykonującą zawód prokuratora, p. Małgorzatę Pisarewicz Dyrektora ds. Komunikacji Społecznej i Promocji Szpitali Pomorskich oraz pana Marcina Szumnego pracownika samorządowego, głównego specjalistę w Kancelarii Marszałka Województwa, redaktora portalu Pomorskie.eu oraz wszystkie policjantki, a także pracownice cywilne Policji obecnych dziś na tej uroczystości.

Organizatorem wydarzenia był Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, który w swoim przemówieniu podkreślił wagę roli kobiet w Policji i ich wkład w budowanie bezpieczeństwa oraz wspólnoty lokalnej.

Wydarzenie miało charakter interdyscyplinarny. Publiczność miała okazję uczestniczyć w:

- koncercie chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, który zaprezentował repertuar dedykowany kobietom służącym w Policji, z udziałem gościa specjalnego — policjanta z Wejherowa grającego na sakshornie.

- prelekcjach prokurator Agnieszki Gorczyńskiej i historyka Marcina Szumnego, które wprowadziły refleksję nad historią, psychologią służby oraz dziedzictwem kulturowym Pomorza,

- prezentacjach multimedialnych i wystawach artystycznych autorstwa pomorskich funkcjonariuszek. Malarstwa mł. insp. Beaty Speichert-Zalewskiej, rękodzieła podkom. Justyny Wajs i fotografii mł. asp. Karoliny Figiel

-działaniach profilaktycznych, przygotowanych przez specjalistki ze Szpitali Pomorskich (m.in. pomiar ciśnienia, cukru, analiza składu ciała, porady dietetyczne).

Szczególnym momentem koncertu było wręczenie okolicznościowych emblematów jubileuszowych, zaprojektowanych przez podkom. Annę Banaszewską- Jaszczyk, a zakupionych dla funkcjonariuszek z garnizonu pomorskiego przez Wojewodę Pomorską Beatę Rutkiewicz. Symboliczne przypięcie naszywek odbyło się z udziałem Marii Gostyńskiej Dyrektor Biura Wojewody oraz insp. Bogusława Ziemby. Następnie wyróżniono także pracownice cywilne Policji, którym pamiątkowe piny wręczyli w imieniu Marszałka Województwa pani Agnieszka Zabłocka Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Bogusław Ziemba.



W imieniu Wojewody Pomorskiej Beaty Rutkiewicz list skierowany do kobiet służących i pracujących w Policji odczytała Dyrektor Maria Gostyńska, przekazując słowa uznania i wdzięczności za ich służbę i zaangażowanie.

Finałowa część artystyczna ponownie należała do chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, który wykonał utwory celebrujące siłę kobiet i ich niezwykłe historie.

Wydarzenie zakończyło się podziękowaniami oraz symbolicznym muzycznym akcentem, który wybrzmiał w pięknych wnętrzach historycznej sali, przypominającej, że historia kobiet w Policji to nie tylko 100 lat, ale także przyszłość budowana z dumą, odwagą i pasją.

Zdjęcia: mł. asp. Piotr Pawłowski

Film: asp. Łukasz Kirkuć