Z „zemsty” powybijał skradzionym sekatorem szyby w samochodzie. Odpowie też za szereg kradzieży sklepowych i groźby karalne Data publikacji 08.05.2025 Powrót Drukuj Kara 5 lat pozbawienia wolności grozi 26-latkowi, zatrzymanemu przez policjantów zaraz po tym, jak uszkodził cudzy samochód. Mężczyzna w „akcie zemsty” na właścicielu auta powybijał sekatorem wszystkie szyby w jego oplu, przeciął opony, zniszczył lusterka i powłokę lakierniczą. Potem uciekł, ale mundurowi szybko go namierzyli i zatrzymali.

We wtorek 6 maja policjanci zostali powiadomieni o uszkodzeniu opla, do jakiego doszło na jednym z osiedli w Lęborku. Wskazany w zgłoszeniu sprawca – 26-letni lęborczanin wybił kamieniem szybę w zaparkowanym przed budynkiem oplu i poprzecinał opony. Uciekł, by pół godziny później wrócić na miejsce i „dokończyć” akt wandalizmu tym razem za pomocą sekatora. Powybijał wszystkie szyby w oplu, zniszczył lusterka i uszkodził powłokę lakierniczą, powodując straty w wysokości ponad czterech tysięcy złotych. Następnie spokojnym krokiem oddalił się z miejsca zdarzenia. Powiadomieni o tym zdarzeniu policjanci niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Chwilę później zauważyli go w okolicy dworca PKP i zatrzymali. 26-latek był nietrzeźwy, badanie alkotestem wykazało, że miał w organizmie około półtora promila alkoholu. Twierdził, że zniszczył auto bo chciał się zemścić na jego właścicielu za wyzwiska i niepochlebne komentarze na jego temat. Mężczyzna wskazał policjantom miejsce, w którym porzucił sekator. Mundurowi znaleźli i zabezpieczyli to narzędzie. Okazało się, że 26-latek ukradł sekator w miejscowym dyskoncie zaraz po tym jak po raz pierwszy powybijał szyby w oplu po to, by wrócić z nim na miejsce zdarzenia i dalej niszczyć cudzą własność.

Zatrzymany mężczyzna został osadzony w policyjnej celi. Dziś usłyszy zarzuty uszkodzenia mienia oraz gróźb karalnych kierowanych w stronę właściciela auta. Odpowie też za szereg kradzież sklepowych, jakich dopuścił się w miejscowych drogeriach i dyskontach. Mężczyzna jest podejrzany o kradzieże alkoholu i produktów kosmetycznych o łącznej wartości ponad 1000 zł.

26-latek zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie zapadną decyzje w kwestii zastosowania wobec niego środków zapobiegawczych.