Poszukiwany listami gończymi zatrzymany przez kryminalnych z Wrzeszcza. Policjanci ściągnęli mężczyznę z dachu

Wczoraj kryminalni z komisariatu we Wrzeszczu zatrzymali mężczyznę poszukiwanego dwoma listami gończymi oraz dwoma zarządzeniami sądu. 24-latek ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości między innymi za popełnione przestępstwa pobicia i wymuszenia rozbójniczego. Kiedy tylko operacyjni ustalili, że 24-latek wrócił z Norwegii do Gdańska, natychmiast pojechali pod ustalony adres. Mężczyzna próbował uciec policjantom i wszedł na dach budynku. Jak się okazało, nie było to przeszkodą w jego zatrzymaniu. Policjant kryminalny na wysięgniku wjechał do góry i zatrzymał poszukiwanego.

Kryminalni z komisariatu we Wrzeszczu ustalili, że 24-latek z Gdańska, który ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, właśnie wrócił z Norwegii i przebywa w jednym z mieszkań w Oliwie. Mężczyzna był poszukiwany dwoma listami gończymi w związku z wyrokiem za przestępstwo pobicia oraz wmuszenia rozbójniczego. 24-latek był także poszukiwany dwoma zarządzaniami sądu do odbycia kary za kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu oraz do ustalenia miejsca pobytu do sprawy kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości.

Wczoraj rano operacyjni pojechali pod ustalony adres i zapukali do drzwi mieszkania. 24-latek nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i postanowił nie otwierać drzwi. Funkcjonariusze siłowo weszli do mieszkania i ustalili, że poszukiwany przez nich mężczyzna wszedł przez okno na dach budynku. Mężczyzna zdając sobie sprawę, że nie ma już żadnej drogi ucieczki, postanowił wrócić do mieszkania, lecz było to utrudnione, ponieważ nie miał butów i ślizgał się po dachu. Na miejsce do pomocy policjantom przyjechali funkcjonariusze Straży Pożarnej. Za pomocą wysięgnika jeden z kryminalnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wjechał do góry i zatrzymał siedzącego na dachu 24-latka. Mężczyzna trafił już do więzienia, gdzie spędzi teraz ponad 9 miesięcy.