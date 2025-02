Dzielnicowi pomogli 48-letniemu mężczyźnie w kryzysie bezdomności Data publikacji 06.02.2025 Powrót Drukuj Wczoraj dzielnicowi z puckiej komendy, pojechali na zgłoszenie mężczyzny, który powiadomił dyżurnego o swoim wyziębieniu i chęci uzyskania pomocy. Mundurowi udzielili 48-letniemu mężczyźnie w kryzysie bezdomności, pomocy przedmedycznej i poczęstowali śniadaniem. Okazali zainteresowanie i troskę o jego życie i zdrowie powiadamiając także instytucje pomocowe. Mężczyzna bez miejsca zamieszkania, pozbawiony niezbędnych środków do zaspokojenia elementarnych potrzeb, który utracił więzi rodzinne w wyniku doświadczeń życiowych, uzyskał pomoc.

Policjanci z powiatu puckiego każdego dnia zwracają się z apelem, by mieszkańcy naszego powiatu, nie pozostawali obojętni na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza w przypadku niskich temperatur. Podkreślają, że nasze wspólne zainteresowanie, może przyczynić się do uratowania czyjegoś życia.

Mundurowi regularnie rozmawiają także z osobami samotnymi, nieporadnymi i w kryzysie bezdomności, informując o możliwości udzielenia im pomocy i zachęcając do korzystania z form wsparcia.

Wczoraj skorzystał z tego 48-letni mężczyzna, który sam zadzwonił do puckiej komendy zwracając się z prośbą o pomoc. Poinformował policjantów, ze przebywa w pustostanie, na terenie pogorzeliska, uskarżał się na niską temperaturę i odczuwany głód.

Na wskazany adres pojechali dzielnicowi z puckiej komendy. W Smolnie odnaleźli budynek bez części dachu oraz okien, nie przeznaczony do zamieszkania, w którym przebywał zgłaszający. Dzielnicowi ustalili, że 48-letni mężczyzna jest w kryzysie bezdomności. Nie posiada miejsca zamieszkania, jest pozbawiony niezbędnych środków do zaspokojenia elementarnych potrzeb, a w wyniku doświadczeń życiowych, utracił więzi rodzinne, społeczne.

Dzielnicowi udzielili mężczyźnie pomocy przedmedycznej i poczęstowali kanapką śniadaniową. Okazali zainteresowanie i troskę o jego życie i zdrowie. Powiadomili Zespół Zarządzania Kryzysowego w Pucku oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku. Mężczyzna uzyskał pomoc w Stowarzyszeniu Ryta – Schronisku Opiekuńczym Wiślinka w Pruszczu Gdańskim.

Przypominamy, że w okresie zimowym, policjanci z powiatu puckiego, kontrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby starsze, w kryzysie bezdomności, potrzebujące pomocy oraz schronienia w związku z obniżającą się temperaturą. W zainteresowaniu mundurowych są m.in. pustostany, bunkry, ogródki działkowe, okolice mostów i kanałów ciepłowniczych, ale również tereny zielone. W trakcie codziennej służby, dzielnicowi z powiatu puckiego, kontrolują te miejsca, w których mogą przebywać osoby narażone na wychłodzenie. Coraz niższa temperatura staje się dla nich realnym zagrożeniem.

Dzielnicowi podkreślają, że osoby w kryzysie bezdomności, szukają schronienia najczęściej w opuszczonych budynkach, nie zważając na ich zły stan techniczny, co realnie zagraża ich bezpieczeństwu. Nie zważają na to, że większość budynków (pustostanów) przeznaczonych jest do likwidacji i przebywanie w nich bezpośrednio zagraża ich życiu i zdrowiu ze względu na ich stan.

Dzielnicowi współpracują z instytucjami, które zajmują się problematyką kryzysu bezdomności, dzięki czemu doskonale orientują się, w jakie miejsca takie osoby mogą się udać i w cieple przetrwać okres zimowy.