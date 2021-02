Chcieli oszukać mieszkankę Gdańska. Oszuści podali się za siostrzeńca w potrzebie- zostali zatrzymani Data publikacji 01.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki skutecznej interwencji policjantów z Gdańska i pomocy 62- letniej kobiety, w ręce stróżów prawa trafiło dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwa metodą „na członka rodziny”. Podejrzani zostali zatrzymani na gorącym uczynku, gdy odbierali torbę, w której miały znajdować się pieniądze oraz biżuteria. Zamiast kosztowności, na ręce zatrzymanych policjanci założyli kajdanki i doprowadzili ich do policyjnej celi. 28 i 23-latek decyzją sądu najbliższe miesiące spędzą w areszcie. Sprawa jest rozwojowa, jak ustalili policjanci, mężczyźni w tym samym dniu oszukali na kilkadziesiąt tysięcy innego seniora. Pieniądze zostały odzyskane przez policjantów i wkrótce powrócą do oszukanego mężczyzny. Za oszustwo podejrzanym grozi 8 lat pozbawienia wolności.

Kilka dni temu do oficera dyżurnego zadzwoniła kobieta, która powiedziała, że oszuści chcą wyłudzić od niej pieniądze metodą "na członka rodziny". 62-latka powiedziała dyżurnemu, że cały czas jest z nimi w kontakcie.

Oficer dyżurny na miejsce natychmiast wysłał kryminalnych z komisariatu na Suchaninie, którzy dowiedzieli się od pokrzywdzonej o tym, że zadzwonił do niej mężczyzna, który przedstawił się jako jej siostrzeniec i błagalnym głosem prosił o pomoc. Oszust przekonywał pokrzywdzoną o tym, że potrącił samochodem ciężarną kobietę, która w wyniku obrażeń straciła dziecko. Oszust próbował wmówić 62-latce, że potrzebne mu są pieniądze na kaucję, którą odbierze od niej jego adwokat.

62-latka od razu zorientowała się, że ma do czynienia z oszustem i postanowiła go przechytrzyć. Dalej rozmawiała z przestępcą, który wypytywał ją o majątek zgromadzony na kontach i kosztownościach. Pokrzywdzona podawała zmyślone kwoty i manipulowała oszustem, który kazał włożyć pieniądze i biżuterię w torbę i przekazać je rzekomemu adwokatowi. Jednocześnie kobieta była w kontakcie z prawdziwymi policjantami, którzy przygotowywali się do zatrzymania sprawcy. Policjanci zabezpieczali również teren wokół miejsca zdarzenia, ponieważ podejrzewali, że mężczyzna, który będzie odbierał pieniądze nie przyjdzie na miejsce sam.

62-latka zamiast kosztowności do torby włożyła stare monety i kiedy oszust przyszedł odebrać łup, został zatrzymany przez kryminalnych z Suchanina. Mężczyzna był zaskoczony, próbował wyrwać się interweniującym policjantom, ale został skutecznie obezwładniony i zatrzymany. W tym samym czasie kryminalni z komendy miejskiej zauważyli kierowcę skody, który na widok policjantów gwałtownie ruszył i zaczął uciekać.

Kryminalni z komendy miejskiej ruszyli za kierowcą i zatrzymali go do kontroli drogowej. W samochodzie policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych, kilka telefonów komórkowych oraz karty sim. Śledczy ustalili, że zabezpieczone przez nich w samochodzie pieniądze pochodzą z przestępstwa dokonanego na starszej osobie, do którego doszło tego dnia na terenie województwa. Oszuści oszukali wówczas 83-latka, któremu wmówili, że uczestniczy w akcji policyjnej zorganizowanej przeciwko oszustom. Mężczyzna wypłacił kilkadziesiąt tysięcy złotych i zostawił je przy wskazanym przez sprawców śmietniku.

Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do policyjnego aresztu. Obaj usłyszeli trzy zarzuty oszustwa. Sąd zdecydował o aresztowaniu ich na najbliższe miesiące.

Policjanci z Gdańska cały czas pracują nad tą sprawą. Za oszustwo grozi 8 lat pozbawienia wolności.

Tę historię jako ostrzeżenie przed bezwzględnością i podstępnym działaniem oszustów dedykujemy osobom starszym, a także ich rodzinom. Przypominamy, że policjanci nie żądają od nikogo pieniędzy, ani też nie informują nikogo o prowadzonych działaniach. Jeśli odbierzemy telefon od nieznanej nam osoby z żądaniem wypłaty pieniędzy i przekazania ich „policjantom” możemy być pewni, że rozmawiamy z oszustem. Jeśli odbierzemy telefon od kogoś, kto podaje się za członka naszej rodziny, pamiętajmy, że zawsze trzeba bardzo dokładnie zweryfikować tę informację w rozmowie np. ze znajomymi lub rodziną.

Z policyjnych danych wynika, że świadomość społeczna dotycząca metod oszustwa „na policjanta”, „na członka rodziny” jest coraz większa, niestety zdarzają się sytuacje, że osoby starsze dają się zmanipulować i oszukać, dlatego rozmawiajmy ze swoimi bliskimi i przestrzegajmy przed przekazywaniem swoich oszczędności obcym czy udostępnianiem swojego konta.

Jeżeli odebrali Państwo podejrzany telefon z prośbą o pożyczkę czy przekazanie pieniędzy, prosimy pamiętać o środkach ostrożności:

-Nie przekazywać pieniędzy obcym osobom, nie pozostawiać ich w wyznaczonych miejscach, ani nie przelewać pieniędzy na wskazane konto bankowe czy też za pomocą tzw. szybkiego przelewu.

-Nie działać w pośpiechu i nie podejmować od razu pieniędzy z banku-odłożyć termin wpłaty czy udzielenia pożyczki (najlepiej o kilka dni).

-Poradzić się znajomych, sąsiadów, rodziny czy policjanta – nr 112.

-Jeśli ktoś podaje się za funkcjonariusza Policji i żąda od nas pieniędzy, rozłączyć rozmowę, zadzwonić pod bezpłatny numer 112 i natychmiast poinformować o takiej sytuacji.

-O każdym podejrzanym telefonie pilnie poinformować POLICJĘ – nr alarmowy 112

Pamiętajmy, że ani policjanci, ani urzędnicy nie żądają od nas wpłaty pieniędzy, tym bardziej przez telefon.