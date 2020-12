Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn ze znaczną ilością narkotyków Data publikacji 05.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalnych z Człuchowa zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej w czwartek wieczorem zainteresował osobowy passat poruszającym się po jednym z osiedli w Człuchowie. Nerwowe zachowanie kierującego samochodem i pasażera wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Po sprawdzeniu samochodu i rzeczy osobistych siedzących w samochodzie mężczyzn okazało się, że mają oni łącznie prawie 110 gramów amfetaminy, ponad 400 sztuk tabletek ekstazy i prawie 12 gramów metaamfetaminy. Obaj mężczyźni, mieszkańcy powiatu chojnickiego zostali zatrzymani.

Policjanci z Człuchowa podczas pełnienia służby zainteresowali się osobowym volkswagenem, jeżdżącym po jednym z osiedli w Człuchowie. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać samochód i wylegitymować osoby znajdujące się w środku. Podczas kontroli kryminalni zauważyli, że 25-letni kierowca, jak i 18–letni pasażer zachowują się nerwowo i nie potrafią logicznie wytłumaczyć, po co przyjechali do Człuchowa. Funkcjonariusze sprawdzili dokładnie samochód i rzeczy osobiste mężczyzn i znaleźli w sumie prawie 110 gramów amfetaminy, ponad 400 sztuk tabletek ekstazy oraz prawie 12 gramów metamfetaminy. Obaj mężczyźni, mieszkańcy powiatu chojnickiego zostali zatrzymani.

Wczoraj zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty, starszy usłyszał zarzut posiadania substancji psychotropowych, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, młodszy natomiast usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych, za co grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec niego policjanci złożyli wniosek do prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu.