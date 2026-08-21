Zarzut za zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem. 32-latek został zatrzymany. Data publikacji 21.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Oksywia interweniowali w jednym z mieszkań na terenie Gdyni, gdzie znaleziono martwego psa. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 32-latni mężczyzna wcześniej groził swojej partnerce zabiciem zwierzęcia, a następnie zrealizował tę groźbę. Podejrzany usłyszał zarzut za zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem. Okazało się również, że 32-latek był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

Do interwencji doszło 18 sierpnia w jednym z mieszkań na terenie Gdyni w związku z otrzymanym zgłoszeniem. Na miejscu policjanci zabezpieczyli martwego psa rasy shih tzu i wykonali czynności procesowe, w tym wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady oraz zgromadzili materiał dowodowy. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 32-letni mężczyzna wcześniej groził swojej partnerce, że zabije psa, a następnie zrealizował tę groźbę. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnej jednostki. Usłyszał zarzut za zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem. Podczas sprawdzenia mężczyzny w systemie policyjnym okazało się również, że był poszukiwany do odbycia wcześniej orzeczonej kary pozbawienia wolności. Po zakończeniu czynności został doprowadzony do jednostki penitencjarnej.

Za przestępstwo zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia.