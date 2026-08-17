Prawie 9 kilogramów narkotyków zabezpieczyli gdańscy policjanci. Data publikacji 17.08.2026 Powrót Drukuj Dzięki skutecznej pracy operacyjnej policjantów z komisariatu przy ul. Kartuskiej w Gdańsku doszło do zatrzymania 29-letniego mieszkańca Gdańska. Funkcjonariusze, na podstawie wcześniej uzyskanej informacji, ustalili adres na terenie dzielnicy Orunia, gdzie mogły być przechowywane narkotyki. Podczas przeszukania przyczepy kempingowej policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 13 tysięcy porcji środków odurzających i substancji psychotropowych.

Do zatrzymania mężczyzny doszło we wtorek, 11 sierpnia. Policjanci z komisariatu przy ul. Kartuskiej w Gdańsku, realizując wcześniej uzyskaną informację, przyjechali pod wcześniej ustalony adres na terenie dzielnicy Orunia. Funkcjonariusze mieli podejrzenia, że w znajdującej się tam przyczepie kempingowej mogą być przechowywane środki odurzające i substancje psychotropowe.

Podczas rozmowy z policjantami właściciel przyczepy przekonywał funkcjonariuszy, że w tym miejscu niczego nie znajdą. Policjanci nie dali jednak wiary jego zapewnieniom i przystąpili do sprawdzenia wcześniej ustalonego miejsca. W trakcie przeszukania przyczepy kempingowej funkcjonariusze znaleźli znaczne ilości narkotyków.

Policjanci zabezpieczyli łącznie 13 051 porcji środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym 4633 porcje amfetaminy, 2307 porcji klefedronu, 3 porcje kokainy, 5913 porcji suszu konopi oraz 195 porcji żywicy konopi.

29-latek został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku. Mężczyzna usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych. Za to przestępstwo grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.