Kryminalni z Kartuz zabezpieczyli prawie 4 kg narkotyków- 33-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie Data publikacji 10.08.2026 Powrót Drukuj Dzięki skutecznej pracy operacyjnej kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji z Kartuz, zabezpieczono znaczną ilość środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Do tej sprawy policjanci zatrzymali 33-letniego mieszkańca powiatu kartuskiego. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

W środę, 5 sierpnia, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, w wyniku realizowanych czynności operacyjnych, pojechali w rejon miejscowości Somonino, gdzie według ustaleń mundurowych 33-letni mieszkaniec powiatu kartuskiego może przechowywać w miejscu zamieszkania znaczne ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Jadąc na miejsce funkcjonariusze w miejscowości Kiełpino zauważyli pojazd marki Opel, którym miał poruszać się 33-latek. Mundurowi zatrzymali kierowcę do kontroli. Jak się okazało pojazdem podróżował właśnie ten mężczyzna, a podczas czynności był on bardzo zdenerwowany i nie potrafił określić celu swojej podróży. Kartuscy kryminalni dokonali kontroli osobistej 33-latka, podczas której znaleźli woreczki strunowe z zawartością suszu roślinnego oraz białej sproszkowanej substancji. Dodatkowo podczas przeszukania pojazdu mundurowi zabezpieczyli woreczki strunowe z zawartością białej oraz żółtej substancji. Policjanci zatrzymali 33-latka, a następnie przeszukali jego miejsca zamieszkania.

Funkcjonariusze zabezpieczyli tam kolejne opakowania z białym proszkiem oraz kolorowymi tabletkami i z suszem roślinnym a także trzy telefony komórkowe, maszynę do liczenia banknotów, dwie wagi precyzyjne, banknoty o łącznej wartości 8500 zł. Podczas prowadzonych czynności kartuscy kryminalni zabezpieczyli około 4 kilogramy środków odurzających i substancji psychotropowych w tym ziele konopi, amfetaminę, kokainę, a także tabletki MDMA.

Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że zabezpieczone narkotyki były przygotowywane do dalszego wprowadzenia do obrotu. Zatrzymany 33-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Kartuzach, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące posiadania narkotyków w tym znacznych ilości środków odurzających oraz wprowadzenia ich do obrotu. Decyzją sądu wobec mężczyzny zastosowano tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Za zarzucane przestępstwa grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.