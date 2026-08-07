Przyszedł po 30 tysięcy złotych na leczenie siostrzenicy. W mieszkaniu czekali już policjanci Data publikacji 07.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci udaremnili próbę oszustwa metodą „na lekarza”. Na gorącym uczynku zatrzymali 19-letniego mieszkańca Warszawy, który przyszedł odebrać 30 tysięcy złotych od seniora. Śledczy ustalili, że dwa dni wcześniej ten sam mężczyzna miał oszukać 77-letnią kobietę, która przekazała mu 20 tysięcy złotych oraz biżuterię wartą około 20 tysięcy złotych.

Policjanci ustalili, że we wtorek, 4 sierpnia, doszło do próby oszustwa metodą „na lekarza”. Do starszego mężczyzny zadzwonił nieznany mu numer. Osoba po drugiej stronie słuchawki przekonywała go, że jego siostrzenica pilnie potrzebuje drogich leków, a na ich zakup konieczne jest przekazanie 30 tysięcy złotych. Rozmówca poinformował seniora, że po pieniądze zgłosi się wskazana osoba.

Funkcjonariusze, podejrzewając, że może dochodzić do przestępstwa, pojechali pod adres seniora, aby zweryfikować sytuację i porozmawiać z nim. W trakcie wykonywanych czynności do mieszkania wszedł młody mężczyzna, który powiedział, że przyszedł odebrać przygotowane pieniądze. Policjanci natychmiast zatrzymali 19-letniego mieszkańca Warszawy.

Mężczyzna został przewieziony do najbliższej jednostki Policji, gdzie wykonano z jego udziałem niezbędne czynności procesowe.

W toku dalszych czynności i analizy zgromadzonego materiału dowodowego śledczy ustalili, że zatrzymany może mieć związek z innym oszustwem, do którego doszło dwa dni wcześniej, 2 sierpnia. Ofiarą przestępstwa padła 77-letnia kobieta, która została wprowadzona w błąd i przekazała mężczyźnie 20 tysięcy złotych oraz biżuterię o wartości około 20 tysięcy złotych. W tym przypadku oszuści przekonywali seniorkę, że pieniądze są niezbędne na leczenie jej wnuczki.

19-latek usłyszał zarzuty dotyczące oszustwa. Następnie został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku, gdzie prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego w kwocie 5 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Za tego typu przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Przestępcy często podszywają się pod członków rodziny lub inne osoby zaufania i wykorzystują silne emocje, aby skłonić swoje ofiary do przekazania pieniędzy. Każdą prośbę o pilne przekazanie gotówki warto zweryfikować, kontaktując się bezpośrednio z bliską osobą lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.