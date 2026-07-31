Kolejne zatrzymania oraz zarzuty za udziału w bójce o charakterze chuligańskim w związku z incydentem po zakończonym meczu Polonii Chodzież z Gromem Nowy Staw Data publikacji 31.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Malborku zatrzymali kolejne cztery osoby podejrzane o udział w bójce o charakterze chuligańskim. Do zdarzenia doszło 21 czerwca na stadionie przy ul. Sportowej w Nowym Stawie, tuż po zakończonym meczu Gromu Nowy Staw z Polonią Chodzież. Wśród zatrzymanych jest pseudokibic i trzech piłkarzy klubu Polonia Chodzież. Podejrzani usłyszeli zarzuty w tej sprawie. Prokurator objął ich policyjnym dozorem oraz zakazem uczestnictwa w imprezach masowych.

Policjanci we współpracy z Prokuraturą Rejonową w Malborku konsekwentnie realizują działania wobec osób, które wzięły udział w bójce, do której doszło 21 czerwca na stadionie w Nowym Stawie, tuż po zakończonym meczu Gromu Nowy Staw z Polonią Chodzież. Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy, dał podstawę do wydania przez prokuratora postanowienia o zatrzymaniu kolejnych czterech osób w tej sprawie. Ustalenie tożsamości podejrzanych i w ostateczności ich zatrzymanie, to wynik pracy funkcjonariuszy z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz kryminalnych z Malborka.

W czwartek policjanci na terenie powiatu poznańskiego i chodzieskiego zatrzymali jednego pseudokibica oraz trzech piłkarzy klubu Piłkarskiego Polonia Chodzież w wieku 25, 28 i 35 lat. Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Malborku, gdzie usłyszeli zarzuty za udział w bójce. Zarzucane mężczyznom przestępstwo miało charakter chuligański, co będzie miało wpływ na podwyższenie zasądzonej kary. Prokurator objął podejrzanych dozorem policyjny oraz zakazem uczestnictwa w imprezach masowych organizowanych przez PZPN. Wcześniej do tej sprawy policjanci zatrzymali 3 osoby. Sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania.



Za udział w bójce grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Tekst: podinsp. Magdalena Ciska

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku