Błyskawiczna reakcja starogardzkich policjantów. Trzech napastników w rękach mundurowych. Data publikacji 24.07.2026 Powrót Drukuj Dynamiczna i zdecydowana interwencja policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim doprowadziła do zatrzymania trzech mężczyzn, którzy zaatakowali pokrzywdzonego w lokalu gastronomicznym. Szybkie działanie mundurowych zapobiegło dalszej eskalacji przemocy.

20 lipca 2026 roku, około godziny 23:30, patrolujący miasto funkcjonariusze zauważyli cztery osoby wbiegające do jednej z miejscowych restauracji szybkiej obsługi. Gdy jeden z mężczyzn się przewrócił, pozostali zaczęli go kopać, uderzać pałką teleskopową oraz użyli wobec pokrzywdzonego gazu pieprzowego. Zauważali to policjanci, którzy patrolowali miasto nocą. Widząc bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia człowieka, funkcjonariusze bez chwili wahania ruszyli na pomoc i wbiegli do budynku. W tym momencie jeden z napastników rozpylił w ich kierunku gaz pieprzowy.

Dzięki zdecydowanej postawie interweniujących policjantów oraz wydanym przez nich poleceniom napastnicy odrzucili niebezpieczne narzędzia, zostali obezwładnieni i zatrzymani. Na miejsce błyskawicznie dojechały kolejne patrole, które udzieliły wsparcia w zabezpieczeniu terenu. Pokrzywdzonemu udzielona została pomoc medyczna, po czym decyzją lekarza został on przewieziony do szpitala.

Na miejscu zdarzenia policjanci przesłuchali świadków oraz zabezpieczyli dowody. Zatrzymanymi okazali się mieszkańcy Skarszew w wieku od 19 do 21 lat, którzy usłyszeli zarzuty za udział w pobiciu. Najstarszy z nich odpowie też za czynną napaść na funkcjonariusza. Sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na okres dwóch miesięcy. Dwaj 19-latkowie zostali objęci dozorem policyjnym.

Za napaść na funkcjonariusza publicznego z użyciem środka obezwładniającego grozi kara do 10 lat więzienia. Natomiast za udział w pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.