Policjanci wypatrzyli samotną 6-latkę w tłumie turystów. Dzięki nim chwilę później dziewczynka była już bezpieczna w ramionach rodziców Data publikacji 22.07.2026 Powrót Drukuj Szybka reakcja i czujność sopockich policjantów sprawiły, że zagubiona sześcioletnia dziewczynka bezpiecznie wróciła do swoich rodziców. Sierżanci Filip Rink i Damian Kawczyński z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego zwrócili uwagę na dziecko, które samotnie przebywało wśród tłumu turystów. Jak się okazało, dziewczynka podczas zabawy na placu zabaw straciła z oczu rodziców, a chcąc znaleźć pomoc, postanowiła odszukać policjantów. Dzięki błyskawicznej reakcji funkcjonariuszy oraz sprawnej koordynacji działań przez dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Sopocie dziecko całe i zdrowe wróciło do swoich bliskich.

Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. Patrolujący miasto sierżanci Filip Rink i Damian Kawczyński zwrócili uwagę na samotną sześcioletnią dziewczynkę. Wśród licznie przebywających w Sopocie turystów brak opieki osoby dorosłej od razu wzbudził ich niepokój. Policjanci podeszli do dziecka i rozpoczęli rozmowę. Dziewczynka była spokojna, rezolutna i chętnie odpowiadała na pytania funkcjonariuszy. Wyjaśniła, że przyjechała z rodzicami do Sopotu na wakacyjny wypoczynek i podczas zabawy na placu zabaw straciła ich z oczu. Szukając mamy i taty, sama straciła orientację w terenie. Powiedziała też , że skoro nie potrafi odnaleźć rodziców, postanowiła znaleźć właśnie policjantów, ponieważ wiedziała, że to oni jej pomogą. Funkcjonariusze zabrali dziewczynkę do radiowozu i rozpoczęli sprawdzanie pobliskich placów zabaw oraz okolicy, licząc na szybkie odnalezienie rodziców. W tym samym czasie do Komendy Miejskiej Policji w Sopocie zgłosili się zaniepokojeni rodzice, którzy poinformowali dyżurnego, że podczas zabawy na placu zabaw stracili kontakt z córką i mimo intensywnych poszukiwań nie mogą jej odnaleźć. Dyżurny sopockiej komendy natychmiast skoordynował działania z patrolem. Już po chwili rodzice dotarli we wskazane miejsce, gdzie odebrali dziecko całe i zdrowe z rąk policjantów. Dla turystów spędzających urlop w Sopocie był to moment ogromnej ulgi i wzruszenia.

Ta sytuacja ilustruje, jak ważna jest czujność policjantów pełniących służbę w miejscach licznie odwiedzanych przez mieszkańców i turystów. W sezonie letnim, gdy w Sopocie przebywają tysiące osób, o chwilę nieuwagi i zagubienie dziecka w tłumie nietrudno. Właśnie dlatego funkcjonariusze nie ograniczają się wyłącznie do reagowania na zgłoszenia – uważnie obserwują otoczenie i z własnej inicjatywy podejmują interwencje, gdy dostrzegają sytuacje mogące świadczyć o zagrożeniu. Jednocześnie przypominamy, że obowiązek zapewnienia dziecku właściwej opieki spoczywa na rodzicach lub opiekunach. To dorośli powinni stale czuwać nad bezpieczeństwem swoich pociech i robić wszystko, aby nie dopuścić do ich zagubienia. W takich sytuacjach odpowiedzialności nie ponosi dziecko – zwłaszcza kilkuletnie, które w tłumie może bardzo łatwo stracić orientację. Warto również rozmawiać z dziećmi o tym, jak powinny zachować się w przypadku zagubienia. Dobrym rozwiązaniem jest nauczenie ich, aby pozostały w bezpiecznym miejscu i zwróciły się o pomoc do umundurowanego policjanta, strażnika miejskiego lub innej zaufanej osoby. Można także wyposażyć najmłodszych w opaskę lub kartkę z numerem telefonu do rodzica. Takie proste działania mogą znacząco skrócić czas poszukiwań i pomóc w szybkim oraz bezpiecznym odnalezieniu dziecka.