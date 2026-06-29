Zdezorientowany 84-latek stał na środku Alei Niepodległości. Dzięki szybkiej reakcji policjantów bezpiecznie wrócił pod opiekę rodziny. Data publikacji 29.06.2026 Powrót Drukuj Dzięki zgłoszeniu od świadka oraz błyskawicznej interwencji sopockich policjantów pomoc otrzymał 84-letni mieszkaniec Gdańska, który stracił orientację i nie potrafił wrócić do domu. Senior został przekazany pod opiekę ratowników medycznych i rodziny. To kolejne zdarzenie pokazujące, jak ważna jest czujność i brak obojętności wobec osób starszych, szczególnie w okresie wysokich temperatur.

Sopoccy policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie stojącym na środku Alei Niepodległości. Na miejsce natychmiast pojechali sierżanci Daniel Dudek i Damian Kawczyński. Funkcjonariusze zastali 84-letniego mieszkańca Gdańska, który był wyraźnie zdezorientowany. Senior nie wiedział, gdzie się znajduje ani jak ma wrócić do domu. Wyjaśnił policjantom, że wyszedł z zamiarem odwiedzenia chorej żony przebywającej w szpitalu, jednak po drodze stracił orientację. Policjanci zaopiekowali się mężczyzną, zadbali o jego bezpieczeństwo, zakupili mu wodę do picia, wezwali na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego oraz ustalili dane kontaktowe jego rodziny. Wkrótce krewni mężczyzny dotarli na miejsce interwencji. Jak się okazało, przez kilka godzin bezskutecznie poszukiwali go na własną rękę.

To zdarzenie jest ważnym przypomnieniem, by zwracać uwagę na osoby starsze, zwłaszcza gdy sprawiają wrażenie zagubionych, zdezorientowanych lub potrzebujących pomocy. Czasami wystarczy krótka rozmowa i zainteresowanie, by zapobiec tragedii. Obecnie, w czasie utrzymujących się wysokich temperatur, seniorzy są szczególnie narażeni na odwodnienie, przegrzanie organizmu oraz nagłe pogorszenie stanu zdrowia, które mogą prowadzić do utraty orientacji w terenie. Warto regularnie kontaktować się ze starszymi członkami rodziny, sąsiadami i osobami samotnymi, upewniając się, że mają zapewniony dostęp do wody, przebywają w chłodnym miejscu i nie potrzebują pomocy.

Apelujemy również do opiekunów osób starszych i cierpiących na zaburzenia pamięci, aby zadbali o ich bezpieczeństwo podczas samodzielnych wyjść. Dobrym rozwiązaniem jest wyposażenie seniora w kartkę z numerem telefonu do bliskiej osoby lub specjalną opaskę identyfikacyjną zawierającą podstawowe dane kontaktowe. W przypadku zaginięcia może to znacząco skrócić czas poszukiwań i ułatwić udzielenie pomocy. Nie bądźmy obojętni. Jeśli zauważymy osobę starszą, która wygląda na zagubioną lub potrzebującą wsparcia, podejdźmy, zapytajmy, czy wszystko w porządku i – jeśli sytuacja tego wymaga – niezwłocznie powiadommy służby. Nasza reakcja może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie.