Łapówki za zaświadczenia o ukończeniu kursów pracownika ochrony. Zarzuty i środki zapobiegawcze dla 8 osób, które brały udział w procederze korupcyjnym Data publikacji 16.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Gdańsku realizując czynności pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, zatrzymali 68-letniego dyrektora niepublicznych placówek kształcenia, który w zamian za korzyści majątkowe wydawał zaświadczenia o ukończeniu kursu pracownika ochrony. Funkcjonariusze zatrzymali także 7 osób, które przekazywały pieniądze celem uzyskania dokumentu poświadczającego zdobyte uprawnienia, bez uczestnictwa w jakichkolwiek zajęciach. Podejrzani w prokuraturze usłyszeli zarzuty za popełnione przestępstwa. Prokurator zastosował wobec 7 nich policyjny dozór.

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku realizowali czynności dotyczące sprawy przyjmowania w związku z pełnieniem funkcji publicznej korzyści majątkowych w zamian za wystawianie zaświadczeń o ukończeniu kursów kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej bez ich rzeczywistego przeprowadzenia. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy dał podstawę do wydania przez prokuratora postanowienia o zatrzymaniu i doprowadzeniu do prokuratury 8 osób, a także przeszukania między innymi miejsc ich zamieszkania oraz pomieszczeń gospodarczych.

Zgodnie z dyspozycją policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wspierani przez funkcjonariuszy innych wydziałów komendy wojewódzkiej, 11 czerwca weszli równocześnie do 8 miejsc na terenie Gdańska, Gdyni, Malborka oraz powiatu gdańskiego i zatrzymali podejrzanych w wieku od 25 do 68 lat. Podczas realizacji zatrzymany został dyrektor dwóch gdańskich placówek kształcenia ustawicznego, który wystawiał stosowane zaświadczenia oraz osoby, które przekazywały pieniądze w zamian za dokument poświadczający ukończenie kursu pracownika ochrony fizycznej. W miejscu zamieszkania 68-letniego dyrektora policjanci zabezpieczyli ponad 27 tysięcy złotych.



Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przedstawił 7 podejrzanym zarzuty za czynną korupcję, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy oraz posługiwanie się dokumentem poświadczającym nieprawdę, a następnie zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. 68-letni podejrzany usłyszał 7 zarzutów za łapownictwo oraz za poświadczenie nieprawdy w dokumencie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mężczyzna, pełniąc funkcję publiczną dyrektora niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego, przyjmował korzyści majątkowe w zamian za potwierdzenie nieprawdy w na listach obecności z prowadzenia kursu, a następnie w zaświadczeniu o ukończeniu kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony, bez faktycznego przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa zajęć. Do sądu wpłynął wniosek o tymczasowe aresztowanie 68-latka. Sąd nie przychylił się jednak do tego wniosku.



Zgodnie z kodeksem karnym za przyjmowanie i wręczanie korzyści majątkowych w związku z pełnioną funkcją publiczną grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.