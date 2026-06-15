Policyjna siła i sportowa pasja. Policjantka z Tczewa na podium Mistrzostw Polski Policji w Triathlonie Data publikacji 15.06.2026 Powrót Drukuj Obchody 100-lecia sportu w Policji to doskonała okazja do podkreślenia osiągnięć funkcjonariuszy, którzy z powodzeniem łączą służbę z pasją do aktywności fizycznej. Podczas Mistrzostw Polski Policji w Triathlonie mł. asp. Iwona Basara z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie udowodniła, że determinacja, wytrwałość i sportowy charakter prowadzą do wielkich sukcesów. Policjantka zajęła 3 miejsce w klasyfikacji OPEN oraz jako pierwsza policjantka przekroczyła linię mety na dystansie 1/8 Ironman.

13 czerwca 2026 roku w miejscowości Mietków odbyły się Mistrzostwa Polski Policji w Triathlonie na dystansie 1/8 Ironman. W wydarzeniu udział wzięła reprezentacja policjantów z całego kraju, którzy rywalizowali nie tylko o najlepsze wyniki, ale również promowali zdrowy styl życia, aktywność fizyczną i sportowego ducha. Wśród uczestników nie zabrakło mł. asp. Iwony Basary z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, która znakomicie zaprezentowała się podczas wymagających zawodów. Triathlon to jedna z najbardziej wymagających dyscyplin sportowych, łącząca pływanie, jazdę na rowerze oraz bieg. Zawody wymagają ogromnej kondycji, systematycznych treningów i silnego charakteru. Policjantka osiągnęła imponujący rezultat, jako pierwsza funkcjonariuszka Policji przekraczając linię mety oraz zdobywając 3 miejsce w klasyfikacji OPEN. To wyjątkowe osiągnięcie zostało docenione przez kierownictwo formacji. Podczas wydarzenia wręczono jej nagrodę Komendanta Głównego Policji za sportową postawę, zaangażowanie oraz godne reprezentowanie polskiej Policji na zawodach. Tegoroczne mistrzostwa miały szczególny wymiar, ponieważ odbywały się w roku jubileuszu 100-lecia sportu w Policji. Od dekad sport stanowi ważny element policyjnej służby, ucząc wytrwałości, dyscypliny i współpracy. Sukces policjantki z tczewskiej jednostki pokazuje, że policyjna służba może iść w parze z realizowaniem sportowych pasji oraz osiąganiem sukcesów na najwyższym poziomie.

Serdecznie gratulujemy osiągniętego wyniku i życzymy kolejnych sportowych wyzwań oraz następnych miejsc na podium!