Policjanci i żandarmi jednocześnie weszli do 5 lokalizacji i zatrzymali 3 podejrzanych związanych ze środowiskiem pomorskich pseudokibiców. Data publikacji 12.11.2025 Powrót Drukuj Skoordynowana akcja policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz żołnierzy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, przeprowadzona została w związku ze śledztwem powierzonym policjantom z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Funkcjonariusze wspólnie z żandarmami na podstawie postanowień prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zatrzymali 3 podejrzanych powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców. W czynnościach operacyjnych, zatrzymaniach i doprowadzeniach do prokuratury brali również udział policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Pseudokibiców gdańskiej komendy wojewódzkiej. Podejrzanym grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

5 listopada punktualnie o godz. 6 nad ranem przy współudziale policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku i w Bydgoszczy, oraz żołnierzy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie zatrzymani zostali trzej podejrzani w wieku 34, 29 i 27 lat. Ich obecność była niezbędna ze względu na realne zagrożenie, że zatrzymywane osoby mogą posiadać broń i stwarzać bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia policjantów. Śledztwo dotyczy rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, wymuszenia rozbójniczego i uporczywego nękania.

Działania policjantów i żandarmów były precyzyjnie zaplanowane i przeprowadzone przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w tym pojazdu opancerzonego, drona, kamer termowizyjnych, georadaru, urządzenia do skanowania ścian, mobilnego laboratorium narkotykowego oraz psów wyszkolonych do wykrywania narkotyków i wykrywania materiałów wybuchowych z gdyńskiej komendy, a także psa do wykrywania narkotyków z ŻW, co pozwoliło na skuteczne przeprowadzenie i zabezpieczenie miejsc realizacji zatrzymań i przeszukań oraz minimalizację ryzyka.

Oprócz zatrzymań i przeszukań w miejscach zamieszkania, przeprowadzone zostało także przeszukanie pomieszczeń w miejscu pełnienia służby przez zatrzymanego 27-letniego żołnierza, pod kątem ujawnienia rzeczy mogących stanowić dowód w prowadzonym postępowaniu.

Dwóch zatrzymanych przewiezionych zostało do jednostek Policji, jeden do siedziby Żandarmerii Wojskowej, gdzie przeprowadzone zostały dalsze czynności procesowe a następnie podejrzani doprowadzeni zostali do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Policjanci i żandarmi podczas przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych zabezpieczyli przedmioty niebezpieczne w tym siekiery, maczety, ręczny miotacz gazu a także urządzenia elektroniczne, zewnętrzne nośniki danych, pieniądze i narkotyki.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów oraz skierowanie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, do którego sąd się przychylił. Wobec wszystkich zastosowany został tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Policjanci z wydziałów dochodzeniowo-śledczego i zwalczania przestępczości pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku współpracowali z żołnierzami Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Warszawy oraz specjalistów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej.

Podejrzanym grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Tekst i zdjęcia: podkom. Anna Banaszewska-Jaszczyk, Zespół Prasowy KWP w Gdańsku.

Film: asp. Łukasz Kirkuć, Zespół Prasowy KWP w Gdańsku.