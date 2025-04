Nieocenieni przyjaciele i znakomici funkcjonariusze Data publikacji 01.04.2025 Powrót Drukuj Policyjne psy służbowe są nieocenionym przyjacielem człowieka, ale i znakomitą pomocą w służbie. Kilka dni temu, odbyło się ich szkolenie, które zorganizowali i przeprowadzili przewodnicy z Ogniwa Przewodników Psów Służbowych Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, pod nadzorem Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Policyjne psy, to zwierzęta wyszkolone do wielu specjalistycznych zadań, jak tropienie, poszukiwanie śladów narkotyków, materiałów wybuchowych czy ludzi. Każdy pies ma swoją specjalność. W garnizonie pomorskim służy 36 czworonogów. Cztery z nich jest przeszkolonych w kategorii do wyszukiwania zapachów narkotyków, kolejnych pięć w kategorii do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, dwa do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich na lądzie, Pozostałe, to psy patrolowe, tropiące oraz patrolowo-tropiące.

Kilka dni temu w Gdyni odbyło się grupowe doskonalenie sprawności użytkowej psów służbowych województwa pomorskiego zorganizowane przez Ogniwo Przewodników Psów Służbowych Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, pod nadzorem Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Celem szkolenia było doskonalenie kwalifikacji zawodowych przewodników oraz sprawności użytkowej psów służbowych w Policji, a także propagowanie efektywnego wykorzystania i skuteczności psów służbowych w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości.

Było to pierwsze w tym roku grupowe doskonalenie sprawności użytkowej psów służbowych województwa pomorskiego. Szkolenie zostało przeprowadzone m.in. na terenach leśnych oraz na Stadionie Miejskim w Gdyni przy ul. Olimpijskiej.

Tegoroczna odsłona ćwiczeń podzielona była na panele tematyczne zakładające:

- tropienie śladów ludzkich w terenie otwartym,

- pościg za niebezpiecznym przestępcą,

- obronę przewodnika,

- detekcję zapachów materiałów wybuchowych, narkotyków i zapachu zwłok ludzkich.

Już w pierwszym dniu szkolenia policjanci przygotowali dla swoich podopiecznych wiele zadań, z którymi psy mogą spotkać się w codziennej służbie. Musiały wykazać się dużą sprawnością fizyczną w trakcie pościgu za uciekinierem czy podczas pozorowanego ataku, gdy czworonóg musiał obronić swojego opiekuna przed napastnikiem. Policyjne psy szkolone są, aby nie obawiać się zagrożenia i działać.

Drugi dzień szkolenia był okazją do skoordynowania działań policjantów Oddziału Prewencji Policji oraz przewodników psów służbowych przy zabezpieczeniach prewencyjnych wydarzeń sportowych. Dobrze znany dla funkcjonariuszy pomorskiego garnizonu Policji z zewnątrz Stadion Miejski w Gdyni przy ul. Olimpijskiej stał się areną działań pododdziałów zwartych Policji, które miały okazję do sprawdzenia i dostosowania taktyki przywracania porządku publicznego na ww. obiekcie w symulowanych warunkach. Zaplanowane warianty zbiorowego zakłócenia porządku przed stadionem, niekontrolowanego przerwania barier i zabezpieczeń oraz wtargnięcia pseudokibiców na obiekt zostały zrealizowane i omówione przez dowódców pododdziałów na odprawie końcowej.

Współdziałanie funkcjonariuszy wchodzących w struktury Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku oraz Plutonu Przewodników Psów Służbowych Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku są zdecydowaną i realną odpowiedzią na zbiorowe zakłócenia porządku publicznego przez grono osób przychodzących na stadion w celach innych niż kibicowanie swojej drużynie.

Warto wspomnieć, że do tego rodzaju szkoleń zapraszamy emerytowanych policjantów, którzy jako instruktorzy oraz pozoranci, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z obecnymi funkcjonariuszami.

Za pomoc w realizacji szkolenia dziękujemy:

- st. asp. w st. spocz. Krzysztofowi Müllerowi,

- asp. w st. spocz. Kazimierzowi Thiede,

- sierż. w st. spocz. Krzysztofowi Begerowi.

Zaangażowanie specjalistów, ich wiedza i doświadczenie z pewnością pozytywnie wpłyną na podniesienie efektywności wykorzystania zwierząt w służbie.

Organizatorzy wydarzenia wzorem ubiegłego roku mogli liczyć na niezawodne wsparcie Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KMP w Gdyni, którego przedstawiciele zapewnili uczestnikom szkolenia ciepły posiłek oraz poczęstunek

Skuteczne wykorzystanie zwierząt w garnizonie pomorskim jest możliwe dzięki osobistemu, ogromnemu zaangażowaniu przewodników w opiekę i cykliczne szkolenia nie tylko w służbie, ale również w czasie wolnym.

Organizacja grupowych doskonaleń sprawności użytkowej umożliwia wymianę doświadczeń oraz podnosi wartość użytkową zespołu: przewodnik i pies.

Chcesz zostać przewodnikiem psa służbowego?

Jeśli kochasz zwierzęta i chcesz wykonywać ciekawą pracę, to jesteś idealnym kandydatem na przewodnika psa służbowego. Policjanci, którzy zostają przewodnikami psów muszą posiadać predyspozycje do pracy ze zwierzęciem, bo w przeciwnym przypadku ich praca nie przyniesie pożądanych efektów w służbie. Podejmując to wyzwanie muszą zdawać sobie sprawę z tego, że stają się odpowiedzialni za powierzonego im psa, ale dzięki temu mogą doświadczyć niezwykłej lojalności i oddania z jego strony. Przewodnik psa zapewnia swojemu podopiecznemu opiekę przez całą dobę. Jeśli chce i ma odpowiednie warunki by trzymać zwierzę w domu, nic nie stoi na przeszkodzie. Między przewodnikiem a jego psem wytwarza się silna więź, którą rozumieją tylko oni. Aby efektywnie pełnić służbę wspólnie szkolą swoje umiejętności takie jak zwinność, sprawność fizyczna, reagowanie na komendy, obezwładnianie napastnika, współpraca i wzajemne zaufanie.

Psy służbowe mają swoje określone zadania. Każdy z nich jest przeszkolony w konkretnej dziedzinie. W Policji wyróżniamy psy:

- patrolowe,

- tropiące,

- patrolowo – tropiące,

- do wyszukiwania zapachów narkotyków,

- do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych,

- do wyszukiwania zapachów zwłok ludzkich,

- do badań osmologicznych,

- bojowe,

- tropiące osoby wg założeń mantrailingu (forma tropienia polegająca na pracy tzw. „górnym wiatrem”, tj. podążaniu za indywidualnym zapachem człowieka i zidentyfikowaniu go na końcu śladu).

Aby zostać przewodnikiem psa najpierw trzeba ukończyć kurs podstawowy kwalifikujący do służby w Policji, a następnie specjalistyczny w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Ten drugi kurs odbywa się już z czworonożnym partnerem.

Widzisz siebie w roli przewodnika psa służbowego? Jeśli tak nie zwlekaj i złóż dokumenty rekrutacyjne do służby w Policji. Wszystkie niezbędne informacje na temat procesu rekrutacji znajdziesz na stronie https://dobor.pomorska.policja.gov.pl/

Kilka słów o szkoleniu

Do służby przyjmowane są psy w wieku od roku do dwóch lat. Przede wszystkim muszą być zdrowe, nie mogą bać się strzałów i powinny odznaczać się określonym poziomem agresji-muszą bowiem bronić przewodnika. Powinny mieć także wrodzony instynkt aportowania, bo wtedy będą dobrze tropiły. Pies, wybrany na podstawie takich kryteriów, wraz ze swoim przewodnikiem trafia do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Tam jest ponownie sprawdzany przez weterynarza pod kątem zdrowia, a przez instruktorów pod względem wymaganych cech, niezbędnych w danej specjalizacji. Szkolenie trwa około sześciu miesięcy. Od samego początku kursy są podzielone na poszczególne specjalizacje. Część zajęć przewodnicy i psy odbywają poza szkołą po to, aby zwierzęta nauczyły się działać w naturalnych warunkach, przyzwyczaiły się do środków transportu, ruchu ulicznego, sztucznego oświetlenia, do pracy w dzień i w nocy. Umiejętności psów policyjnych podlegają systematycznej weryfikacji. Wracające ze szkolenia dostają tzw. atest, wydawany na rok. Po roku służby każdy pies przechodzi ponowny egzamin przed komisją. Jeżeli jest sprawny i zachował wszystkie umiejętności nabyte podczas szkolenia, to atest ten jest przedłużany na kolejny rok.

Policjanci, którzy decydują się na pracę ze zwierzętami, nie mogą się ich bać, muszą być stanowczy, aby psy ich słuchały, a przede wszystkim powinni mieć odpowiednie podejście do zwierząt. Od mundurowego, który zdecyduje się na pracę z psem, nie są wymagane żadne specjalistyczne kwalifikacje. Tylko w przypadku pracy z psem do wyszukiwania materiałów wybuchowych oraz narkotyków, przewodnik musi wcześniej przejść specjalne szkolenie.

Tekst: mł. asp. Kamil Sowiński, asp. Karolina Krużycka

Zdjęcia: mł. asp. Piotr Pawłowski, asp. Karolina Krużycka

Film: asp. Łukasz Kirkuć