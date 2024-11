Szybka reakcja policjantów uratowała 66-latka Data publikacji 08.11.2024 Powrót Drukuj Dzięki błyskawicznej reakcji tczewskich dzielnicowych, 66-letni mężczyzna, który przestał oddychać na klatce schodowej, otrzymał niezbędną pomoc. Funkcjonariusze wiedzieli jak zadziałać i udzielili mu pierwszej pomocy przed przybyciem ratowników medycznych.

W środowy wieczór, po zakończeniu interwencji w jednym z mieszkań w Tczewie, gdzie pomocy potrzebowała seniorka, dzielnicowi zauważyli leżącego na klatce schodowej mężczyznę. 66-latek nie reagował na bodźce, a jego stan się pogarszał. Policjanci natychmiast wezwali karetkę pogotowia i zaczęli monitorować jego czynności życiowe.

W pewnym momencie mężczyzna przestał oddychać. Starszy aspirant Paweł Góral natychmiast rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO), nie przerywając jej aż do przekazania 66-latka ratownikom medycznym. W tym czasie aspirant sztabowy Krzysztof Kujawa zabezpieczał miejsce, pozostając w stałym kontakcie z dyżurnym oraz dyspozytorem pogotowia.

Dzięki wiedzy, doświadczeniu i odpowiednim szkoleniom policjanci wykazali się profesjonalizmem i determinacją, ratując życie mężczyzny. Asystowali ratownikom medycznym aż do momentu, gdy mężczyzna został przewieziony do szpitala. To kolejny przykład, jak ważna jest gotowość funkcjonariuszy do szybkiej reakcji w sytuacjach zagrożenia życia.