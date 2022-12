Kilka rad policjantów, aby w Święta Bożego Narodzenia każdy z nas bezpiecznie dotarł do swoich rodzin. Data publikacji 21.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia były bezpieczne i upłynęły nam spokojnie, bądźmy uważni i ostrożni. Oto kilka rad policjantów, które mogą sprawić, że nie padniemy ofiarą złodziei i bezpiecznie dotrzemy do swoich rodzin.

W okresie przedświątecznym oraz świątecznym na ulicach pojawi się więcej policjantów. Oprócz tych umundurowanych nad naszym bezpieczeństwem czuwać będą również nieumundurowani funkcjonariusze.

Jeśli wybieramy się do rodziny na święta, pamiętajmy, by odpowiednio zabezpieczyć swoje mieszkanie. Kiedy my świętujemy, może dojść do kradzieży. Dlatego też więcej patroli policyjnych będzie czuwać nad naszym bezpieczeństwem, które będą sprawdzać, czy mieszkania pod naszą nieobecność nie padają łupem złodziei. Pamiętajmy, aby zabezpieczyć kurki z gazem, wodą, dokładnie zamknąć drzwi i okna. Wychodząc z domu, nie zostawiajmy śladów wskazujących na nieobecność domowników. Zabezpieczmy domy alarmami, zamknijmy bramy od posesji. Nie stwarzajmy złodziejowi odpowiednich warunków do łatwej kradzieży. Jeżeli istnieje taka możliwość, poprośmy sąsiadów, aby zerkali na nasze mieszkania i reagowali, kiedy zauważą coś niepokojącego.

Przechodząc przez przejście dla pieszych, zachowajmy szczególną ostrożność. Podczas podróży środkami komunikacji publicznej pilnujmy naszych bagaży oraz najcenniejszych rzeczy, jakie przewozimy. W miejscach takich jak dworce czy przystanki zwracajmy szczególną uwagę na bagaże pozostawione bez opieki. Za każdym razem, gdy taki zauważymy, reagujmy i informujmy o tym służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. W przypadku większej ilości gotówki nie trzymajmy jej w jednym miejscu i zawsze starajmy się ją chować w wewnętrznych kieszeniach naszego odzienia.

Wielu z nas, aby spotkać się z najbliższymi, spędzi w drodze setki kilometrów. Jeżeli zaś wyruszamy w podróż własnym samochodem, pamiętajmy, aby odpowiednio wcześniej sprawdzić stan naszego auta. W ten sposób unikniemy niebezpiecznych sytuacji na drodze spowodowanych usterkami pojazdu. Przede wszystkim każdy kierowca powinien wziąć sobie głęboko do serca zasadę, że wolniej oznacza bezpieczniej. Nie stwarzajmy swoim sposobem jazdy zagrożenia dla siebie i innych uczestników na drodze. Ponadto pasy bezpieczeństwa powinien mieć zapięte każdy pasażer, a dzieci powinny być przewożone w fotelikach. Ogromne niebezpieczeństwo stwarzają pijani kierowcy. Jazda samochodem pod wpływem alkoholu to brak odpowiedzialności. Nawet niewielka jego ilość w naszym organizmie wpływa na naszą koncentrację i refleks. Nie zapominajmy, że drogi to nie miejsce na brawurę. Dlatego lepiej zdjąć nogę z gazu, czasem dojechać na miejsce kilka minut później, ale szczęśliwie i bezpiecznie, by cieszyć się świąteczną atmosferą. Podczas postojów, na przykład na stacjach benzynowych, kiedy oddalamy się od samochodu, upewnijmy się, że jest on w odpowiedni sposób zabezpieczony.

Warto również pamiętać o zabezpieczeniu samochodu. Parkujmy w miejscu do tego wyznaczonym, dobrze oświetlonym i najlepiej strzeżonym. Nie zostawiajmy bagażu i innych przedmiotów w widocznych miejscach wewnątrz pojazdu, a najlepiej zabierzmy je ze sobą.

Dziękujemy za pomoc w realizacji scen wypadku drogowego, Panu Robertowi Beranek.

W filmie wziął udział pies Rocky, który jest byłym podopiecznym Nowodworskiego Stowarzyszenia „Iskierka”, zachęcamy do pomocy bezdomnym zwierzętom.

Pamiętajmy jednak, że zwierzę nie jest zabawką i nie powinno być świątecznym prezentem. Nasza decyzja musi być odpowiedzialna i przemyślana.